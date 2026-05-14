Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования

Банк Уралсиб вошел в рейтинг по объемам ипотечного кредитования за первый квартал 2026 года

Исследования представили эксперты «Русипотеки». Всего с января по март 2026 года Уралсиб выдал ипотек на 9,4 млрд рублей.



Также за указанный период банк вошел в топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке — 3,6 млрд рублей и занял десятое место по величине ипотечного портфеля на 1 апреля 2026 года — 158,7 млрд рублей.

По итогам первого квартала 2026 года Уралсиб увеличил объем выдач ипотеки по собственным рыночным программам в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 7,5 млрд рублей. Доля собственных программ банка в общем объеме кредитования на покупку жилья достигла 80%.

