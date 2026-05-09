«Нужна машина для семьи»: как ИИ-ассистент Авито помогает с поиском автомобиля

Платформа «Авито» в конце прошлого года запустила «Ави» — генеративного ИИ-ассистента, который помогает пользователям в поиске нужного товара. На «Авито Авто» ассистент работает по отдельному сценарию. Его задача — не просто показать объявления, а помочь с подбором автомобиля. Параметры можно задать в свободной форме: например, написать «нужна машина для семьи, бюджет такой-то» и получить релевантную подборку объявлений. Кроме того, есть возможность спросить совета по моделям в конкретном ценовом диапазоне — ассистент поможет сузить выбор и предложит возможные альтернативы.

Как отметил в интервью «Ъ-Технологиям» технический директор «Авито Авто» Артур Щеглов, раньше пользователю приходилось вручную открывать десятки объявлений и сравнивать параметры: «Теперь исследования происходят в диалоговом интерфейсе, а всю рутину по поиску и анализу ИИ берет на себя. Тесты показывают, что пользователи воспринимают такого ассистента как дополнительный инструмент проверки выбора — скорее «дай еще одну точку зрения», чем «реши за меня».

Помимо удобного поиска автомобиля, пользователь все чаще ожидает, что платформа обеспечит высокий уровень безопасности на всех этапах сделки. В «Авито Авто» за это отвечает сервис «Автотека». Он собирает данные об истории машины (например, расчеты ремонта и кузовных работ, которые поступают из разных источников, включая страховые компании и сервисные центры), обрабатывает их с помощью большой языковой модели, формирует коды повреждений и наносит соответствующие метки на интерактивную карту ДТП.

Так пользователь вместо разрозненных данных получает полную и понятную картину по автомобилю с цветовой системой рекомендаций. Зеленый — можно сразу выезжать на осмотр. Желтый — можно смотреть, но стоит обратить внимание на отдельные характеристики или взять на осмотр профессионала. Красный — автомобиль необходимо тщательно проверить.