Характер, любовь, война и Юг. В Краснодаре состоится бесплатная лекция в романе «Унесенные ветром»

Краснодарский край

Распечатать

  • Вивьен Ли в роли Скарлетт О’Хары © Изображение является общественным достоянием
    Вивьен Ли в роли Скарлетт О’Хары © Изображение является общественным достоянием

В Краснодаре филолог расскажет, как история Скарлетт О’Хара в свое время сокрушила общество (16+)

Проект «Литцентр» анонсировал на 12 мая лекцию «Унесенные ветром: роман о характере, любви, войне и мифе Америки». Встречу проведет филолог Анастасия Чернова.

Программа:

  • почему Скарлетт — один из самых противоречивых женских образов в мировой литературе;
  • как роман одновременно романтизирует и разрушает миф о «Старом Юге»;
  • что важнее — любовь или выживание;
  • как устроен конфликт Скарлетт и Ретта Батлера;
  • почему этот текст до сих пор вызывает споры — от феминистской критики до исторических обвинений.

Вместе с участниками ведущая попробует разобраться, что сильнее — чувство, память или способность человека перестраивать себя под новую реальность.

Читайте также:

«Унесенные ветром» — единственный роман Маргарет Митчелл. Это не просто книга, а целое явление в мировой литературе и кинематографе.

Идея произведения пришла к Митчелл, когда, оправляясь от травмы лодыжки, она была вынуждена оставить работу репортера. Чтобы чем-то занять себя, она начала писать историю, вдохновленную рассказами о Гражданской войне, которые слышала от своей семьи и ветеранов в детстве.

Лекция состоится 12 мая в 19:00 на улице Ишунина, 2. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, в краснодарском театре 11 мая пройдет вечеринка, посвященная двум поэтам — Андрею Родионову и Льву Рубинштейну.

Афиша Краснодар Лекции Литература События

Новости

Характер, любовь, война и Юг. В Краснодаре состоится бесплатная лекция в романе «Унесенные ветром»
В Краснодаре пройдет писательский пленэр. Что это такое и как записаться?
Река Кубань вышла из берегов: стоит ли краснодарцам опасаться наводнения?
В Краснодаре волонтеры восстановят старинный дом, который едва не снесли. Как принять участие?
Министра здравоохранения Кубани не лишили звания почетного гражданина Краснодара
«Фейковая демократия». На Ставрополье директор школы просил у детей коды от «Госуслуг» для голосования за благоустройство

Лента новостей

Реклама на сайте