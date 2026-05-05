Школьники получат гранты на экспедиции к местам боев за перевалы. «Роза Хутор» поддержит шесть исследовательских проектов

Курорт «Роза Хутор» объявил о поддержке исследовательских проектов школьников, направленных на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Шесть ученических команд получат гранты на организацию экспедиций по местам боевой славы и изучение воинских памятников, расположенных в горах Причерноморья.

Речь идет о победителях конкурса «Битва на перевалах: память, исследование, сохранение», который стартовал в феврале. Его цель — привлечь внимание школьников к краеведческой и поисковой работе. В течение двух месяцев участники от 12 до 18 лет собирали и анализировали информацию о памятниках воинам, расположенных в горной местности Черноморского побережья.

Организаторами конкурса выступили управление по образованию и науке администрации Сочи, Эколого-биологический центр имени С. Ю. Соколова, а также Сочинский центр детского и юношеского туризма и экскурсий. Поддержку мероприятию оказал курорт «Роза Хутор».

«В прошлом году мы поддержали проект учеников гимназии № 44 по созданию интерактивной карты воинских обелисков — обелискисочи.рф и предоставили гимназии туристское снаряжение для экспедиции к памятным местам боевой славы. Сейчас к работе подключаются другие школы. Многие воинские обелиски в горах Причерноморья установлены энтузиастами и остаются малоизвестными. Материалы, собранные во время экспедиций, дополнят интерактивную карту», — отметил директор по устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.