Школьники получат гранты на экспедиции к местам боев за перевалы. «Роза Хутор» поддержит шесть исследовательских проектов

  • Поход накануне Дня Победы к воинскому обелиску на развилке туристских троп перевалов Аишхо-1 и Аишхо-2, 1985 год © Фото Георгия Анастасиади, предоставлено пресс-службой «Розы Хутор»
Курорт «Роза Хутор» объявил о поддержке исследовательских проектов школьников, направленных на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Шесть ученических команд получат гранты на организацию экспедиций по местам боевой славы и изучение воинских памятников, расположенных в горах Причерноморья.

Речь идет о победителях конкурса «Битва на перевалах: память, исследование, сохранение», который стартовал в феврале. Его цель — привлечь внимание школьников к краеведческой и поисковой работе. В течение двух месяцев участники от 12 до 18 лет собирали и анализировали информацию о памятниках воинам, расположенных в горной местности Черноморского побережья.

Организаторами конкурса выступили управление по образованию и науке администрации Сочи, Эколого-биологический центр имени С. Ю. Соколова, а также Сочинский центр детского и юношеского туризма и экскурсий. Поддержку мероприятию оказал курорт «Роза Хутор».

«В прошлом году мы поддержали проект учеников гимназии № 44 по созданию интерактивной карты воинских обелисков — обелискисочи.рф и предоставили гимназии туристское снаряжение для экспедиции к памятным местам боевой славы. Сейчас к работе подключаются другие школы. Многие воинские обелиски в горах Причерноморья установлены энтузиастами и остаются малоизвестными. Материалы, собранные во время экспедиций, дополнят интерактивную карту», — отметил директор по устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

В финал конкурса вышли шесть исследовательских проектов. Каждый получит грант 50 тыс. рублей на организацию походов и экспедиций.

Среди заявленных направлений — многодневные выходы на гору Фишт, а также в район лагеря Холодный, где в годы Великой Отечественной войны шли бои за перевал Псеашха. Кроме того, школьники отправятся к месту падения боевого самолета, который сбили в Лазаревском районе Сочи. Все маршруты разрабатываются при участии профильных специалистов. В общей сложности в экспедициях примут участие больше 90 школьников.

«Представьте: вы идете по высокогорным тропам, неся тяжелый рюкзак с палаткой, снаряжением, запасом еды. Такие походы позволяют почувствовать, в каких условиях сражались советские солдаты, понять цену их подвига. Кроме того, благодаря инициативе, поддержанной «Роза Хутор», походы становятся доступнее. Для некоторых семей сбор детей в поход — испытание для бюджета. Также проект помогает возродить поисковое движение в школах. Например, участники похода на Фишт планируют организовать специальный стенд о маршруте в школе № 18», — поделилась заместитель директора Сочинского центра детского и юношеского туризма и экскурсий Ольга Фадеева.

Победители конкурса встретились с Александром Мирзоновым — автором книги «Битва за перевалы. Другой взгляд», которая издана при поддержке «Роза Хутор». Мирзонов — один из немногих отечественных исследователей, посвятивших десятилетия изучению боев в горах Кавказа. На встрече он поделился с юными краеведами своим практическим опытом работы в поисковых экспедициях.

«Проект формирует не только патриотические ценности, но и ответственное отношение к природе. Участники не ограничатся посещением памятных мест — при возможности они будут проводить там работы по благоустройству», — подчеркнула руководитель Эколого-биологического центра имени С. Ю. Соколова Елена Мальц.

Сами экспедиции запланированы на летние каникулы. Предполагается, что проект станет ежегодным.

Поддержка исторических инициатив — важная часть долгосрочной программы «Роза Хутор» по сохранению культурного наследия региона. При содействии курорта уже снят документально-художественный фильм «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах». Кроме того, формируется коллекция изданий о регионе.

В библиотеки Сочи передали тиражи двухтомника «История Красной Поляны», антологии «Красная Поляна в зеркале столетий» Дмитрия Андреева, переиздания путеводителя Сергея Дороватовского, каталога фоторабот Георгия Анастасиади, а также книги Александра Мирзонова «Битва за перевалы. Другой взгляд».

