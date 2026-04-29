Импортозамещение, кадры и отраслевые стандарты. «Роза Хутор» и «Кавказ.РФ» объединились для развития горного туризма

Подписи под документом, который закрепляет долгосрочное взаимодействие сторон и формирует фундамент для совместной работы по развитию всесезонного горного туризма в России, поставили генеральный директор «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов и генеральный директор курорта «Роза Хутор» Константин Нестеров.

Государственная корпорация «Кавказ.РФ» и всесезонный горный курорт «Роза Хутор» объявили о начале совместной деятельности. Партнерство нацелено на повышение качества управления туристско-рекреационными комплексами, подготовку кадров для редких «горных» специальностей, а также на внедрение передовых отечественных технологических разработок в сфере эксплуатации горнолыжной инфраструктуры. Соответствующее соглашение было подписано на площадке Кавказского инвестиционного форума.

Ключевые направления сотрудничества включают в себя несколько важных блоков. Во-первых, это совершенствование нормативно-правовой базы и отраслевых стандартов функционирования курортов — в том числе с учетом природоохранных и экологических факторов. Во-вторых, обмен практическим опытом в области эксплуатации туристско-рекреационных комплексов. В-третьих, совместное продвижение горного туризма как перспективного направления внутреннего туризма.

Особое место в соглашении отведено вопросам импортозамещения в инфраструктуре горных курортов. Речь идет о разработке и внедрении отечественных решений для горнолыжного и инженерного оборудования, включая этапы тестирования и последующего запуска в промышленную эксплуатацию.

Оба участника соглашения уже реализуют подобные проекты на практике. Так, на шести канатных дорогах курорта «Роза Хутор» — «Тироль», «Олимпия», «Заповедный лес», «Волчья скала», «Квартет» и «Экстрим» — иностранное программное обеспечение автоматизированных систем управления (ПО АСУ) полностью заменили на российские аналоги. Поставщиком всех новых канатных дорог, а также программного обеспечения для курортов «Мамисон» и «Ведучи» выступает отечественный производитель. Кроме того, на высокогорном Эльбрусе уже второй сезон проходят испытания ратраки российского производства.

Генеральный директор курорта «Роза Хутор» Константин Нестеров подчеркнул, что эта работа будет продолжена в системном формате и на регулярной основе.

«Следующим логичным шагом мы считаем формирование единой российской экосистемы управления канатными дорогами — на уровне не только технологий, а полного жизненного цикла: поставки оборудования и запчастей, сервисного сопровождения, технической поддержки и обучения персонала внутри страны. Без подготовленных специалистов любая технология теряет эффективность, и горнолыжная индустрия — не исключение», — прокомментировал Константин Нестеров.

Ещё одним важным направлением совместной деятельности станет подготовка специалистов редких профессий горнолыжной отрасли — оснежителей, ратракистов, лавинщиков, операторов канатных дорог. «Роза Хутор» и «Кавказ.РФ» уже начали работу над созданием системы обучения таких кадров на базе образовательных учреждений Северного Кавказа. На сегодняшний день централизованная модель подготовки подобных специалистов в России отсутствует. Курорты вынуждены «выращивать» их самостоятельно: находить людей из смежных профессий и буквально годами обучать их на практике под руководством опытных наставников. Развитие кадрового направления также зафиксировано в подписанном соглашении.

«В прошлом году мы системно занялись вопросом подготовки кадров для сферы туризма, кадровый вопрос — это главная «боль» всех наших инвесторов на курортах. Была создана Ассоциация развития кадрового потенциала СКФО, мы сейчас работаем над стандартами отрасли. В партнерстве с «Роза Хутор» заходим в еще одну, более узкую но не менее важную нишу — подготовку узкоспециализированных специалистов, «элиты» горнолыжного комплекса. Масштабы сочинского курорта и высокогорный опыт нашей эльбрусской команды могут дать очень высокий синергетический эффект, а партнерство — создать позитивный прецедент в отрасли», — рассказал Андрей Юмшанов.

30 апреля в рамках Кавказского инвестиционного форума состоится дискуссионная сессия, посвященная импортозамещению в горнолыжной сфере. Организатором мероприятия выступает «Кавказ.РФ». В числе спикеров — Хиса Беккаев и Владимир Лапухин, руководящие эксплуатацией и строительством в госкорпорации, генеральный директор курорта «Роза Хутор» Константин Нестеров, а также представители российских производителей техники, комплектующих и горнолыжной экипировки.