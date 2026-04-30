«Роза Хутор» объявила о старте летнего сезона с 1 мая

Колесо обозрения, вейк-парк на Верхнем озере и четыре фестиваля: что подготовил курорт «Роза Хутор» на летний сезон

1 мая на горном курорте «Роза Хутор» официально стартует летний сезон. В Роза Долине состоится большой праздник, он начнется в 11:00. В программе: анимация для детей с аквагримом и мастер-классами, фотоквест и прогулка по курорту с профессиональным гидом, а также мастер-класс по диджеингу. Приоритетным направлением летнего отдыха на курорте остается развитие природного и экологического туризма в горах. Для посетителей откроют 64 километра специально промаркированных и подготовленных пешеходных троп, которые в совокупности формируют сеть маршрутов протяженностью больше 110 километров — от легких семейных прогулок до сложных высокогорных треков для подготовленных туристов.

Первыми в сезоне начнут работу пешие маршруты в Горной Олимпийской деревне: «Озерный траверс» и «Путь к альпакам». Это обустроенные тропы с несложным рельефом, с которых открываются живописные виды на Главный Кавказский хребет, хребет Аибга и высокогорные озера. Кстати, зимой эти водоемы используются для системы искусственного оснежения курорта. Более сложные маршруты станут доступны позже — курорт открывает экотропы постепенно, в зависимости от погодных условий. Пройти любую тропу можно в сопровождении профессионального горного гида. Он поможет выбрать оптимальный маршрут, расскажет о красотах природы Горного Причерноморья и проведет на подъемники без очередей. Всю необходимую экипировку, включая трекинговую обувь, можно взять напрокат в специальных пунктах «Роза Хутор». Отдельное направление работы горных гидов — познавательные программы для детей. В Детской горной академии для юных гостей курорта в возрасте от 5 до 12 лет пройдут занятия в игровом формате: прогулки, экскурсии и увлекательные задания. Дети знакомятся с растительным и животным миром Кавказа, а также осваивают правила безопасного поведения в горах. Летом 2026 года первое занятие в Детской горной академии для каждого ребенка будет бесплатным.

Среди новинок сезона — колесо обозрения, установленное на берегу реки Мзымта. Один круг длится 15 минут, кабины оснащены системой кондиционирования и аудиогидом. В Горной Олимпийской деревне заработает летний тюбинг с тремя трассами разного уровня сложности. Для самых маленьких подготовлен короткий спуск с мягкими перепадами высоты, для семейного катания — трасса с плавными поворотами, а для любителей острых ощущений — горка длиной 148 метров с множеством виражей. На Верхнем озере откроется вейк-парк с двумя лебедками с автоматическим управлением. Любители экстрима также смогут прогуляться по прозрачному мосту над ущельем и полетать над облаками на высокогорных качелях. В летнем сезоне на «Роза Хутор» будут работать пять канатных дорог. Они обеспечат доступ к ключевым точкам на разных высотах, включая обзорную площадку «Роза Пик» (2320 метров над уровнем моря) с оборудованными парковыми зонами и панорамными видами на горы. Одной из главных природных локаций лета останется парк водопадов «Менделиха». Расположенный на южном склоне хребта Аибга на высоте 1470 метров над уровнем моря, он объединяет семь водопадов. Среди них — водопад «Золотой» высотой 77 метров, который считается самым высоким в окрестностях Сочи. В летней событийной программе курорта запланировано четыре крупных фестиваля. С 16 по 19 июля в Горной Олимпийской деревне состоится международный фестиваль осознанной жизни «Расцвет феникса». В программе — выступления экспертов в области нейронауки, медицины и долголетия, а также телесные и медитативные практики. С 1 по 5 августа лучших поваров региона объединит ежегодный «Гастрофест». С 7 по 9 августа пройдет фестиваль уличной культуры, музыки и спорта Grounded Event. С 4 по 6 сентября состоится спортивный фестиваль Rosa Wild Fest. По-прежнему сохраняется бесплатный вход в интерактивный этнопарк «Моя Россия», где представлены культура и традиции разных регионов страны. Провести больше времени на «Роза Хутор» с семьёй и друзьями без лишней финансовой нагрузки помогут специальные предложения и тарифы. В зависимости от выбранного варианта, в стоимость могут входить не только подъемы на канатных дорогах, но и посещение Музея археологии, верёвочного «Йети-парка», катание на родельбане, комбо-обеды и экскурсии с гидом. Сэкономить также поможет программа лояльности «Роза Бонус»: баллы, накопленные зимой, можно использовать для оплаты проживания в отелях курорта и других услуг. Летний сезон на «Роза Хутор» продлится до начала ноября.