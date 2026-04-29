ГК ТОЧНО сдала первые дома ЖК «Цветной бульвар» в станице Северской

ГК ТОЧНО возводит ЖК «Цветной бульвар» в станице Северской , в 40 минутах езды от Краснодара. В честь завершения строительства 3 и 4 литеров девелопер устроил праздник для новоселов. Ключи от квартир получат 342 семьи. Всего в первой очереди проекта предусмотрено четыре дома, и полностью ее сдадут во втором полугодии 2026 года. ЖК «Цветной бульвар» занимает 14 гектаров и включает 20 домов средней этажности в скандинавской стилистике. Из панорамных окон видна гора Собер-Баш. Дворы в комплексе остаются без машин — парковку вынесли за периметр, а внутри квартала оставили только прогулочные зоны, детские и спортивные площадки, а также места для отдыха. На территории жилого комплекса появится прогулочный бульвар в полкилометра с магазинами, кафе, аптеками, маркетплейсами и другими сервисами для жителей.

ГК ТОЧНО построила для «Цветного бульвара» собственную инженерную инфраструктуру: две артезианские скважины глубиной более 450 метров, новые коллекторы, насосные станции и современные блоки очистки сточных вод. На финальной стадии строительства находится и детсад «Умка» на 350 мест с лабораторией для занятий, кружками и музеем казачьей культуры. «По традиции ТОЧНО, необходимую инфраструктуру строим параллельно с жилыми домами. Создаем эти пространства с максимальной отдачей, потому что знаем, насколько важен дом для любого человека. Впереди много работы, но, уверена, с таким подходом достигнем всех поставленных целей — в этом году планируем ввести в эксплуатацию более 500 тыс. кв. м жилья и передать ключи от 11 111 квартир», — рассказала СЕО ГК ТОЧНО Анастасия Полежаева.

В «Цветном бульваре» можно выбрать квартиру разной площади: от студии до большой планировки. Есть и необычные варианты — двухуровневые форматы с террасами, откуда открываются виды на горы. А на первых этажах предусмотрены квартиры с патио — собственным небольшим пространством на улице.

В компании отметили, что вместе с развитием проекта меняется и портрет покупателя. Если на старте почти половина сделок приходилась на инвесторов, то сегодня около 80% клиентов приобретают квартиры для себя. При этом проект сохраняет свою инвестиционную привлекательность: за полтора года стоимость квадратного метра здесь выросла примерно на 25%.