Стремительный подъем: ГК ТОЧНО оснастит проекты флагманскими лифтами Meteor

ГК ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) заключила соглашение о партнерстве с Meteor Lift — производителем лифтового оборудования. Новые модернизированные лифты появятся в девяти жилых комплексах девелопера в четырех регионах РФ

СЕО ГК ТОЧНО Анастасия Полежаева и гендиректор Meteor Lift Игорь Майоров подписали соглашение на заводе компании в Санкт-Петербурге.



Для проектов девелопера произведут 531 российский лифт Meteor EVO NG. Эту модель инженеры разработали самостоятельно, без поддержки корпорации Otis, частью которой компания оставалась более 30 лет.



По сравнению с предыдущей версией Meteor EVO новый лифт движется быстрее: скорость выросла с 1,6 до 1,75 м/с. Особое внимание разработчики уделили комфорту пассажиров. Уровень шума в кабине снизили в 1,5 раза, а вибрации — на 22%. За счет этого поездки становятся тише и плавнее.



Также площадь шахт стандартной лифтовой пары (400 кг + 1000 кг) сократили на 18% по сравнению с типовыми решениями. Это даст застройщику около 100 кв. метров дополнительной площади на одном объекте, которую можно использовать под общественные холлы.



Помимо этого, эксплуатация Meteor EVO NG обходится дешевле: расходы снижаются почти на четверть. В 2025 году модель получила сертификат высшего класса энергоэффективности «А», что сокращает энергопотребление.

Новое оборудование установят в проектах ТОЧНО в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе, Ростове-на-Дону, Казани и других городах присутствия девелопера.



Для каждого жилого комплекса инженеры Meteor Lift создали четыре линейки дизайна кабин — «Комфорт», «Комфорт+», «Бизнес» и «Премиум». В отделке используют нержавеющую сталь, декоративные вставки под дерево, зеркальные и фактурные поверхности.



«Для нас это не просто сотрудничество, а новый этап в создании продукта, который отвечает запросам современной жизни. ГК ТОЧНО уделяет особое внимание безопасности, скорости, комфорту и эстетике, а Meteor усиливает этот подход инженерными решениями. Вместе мы создаем уникальный, качественный продукт, который действительно нужен людям», — прокомментировала СЕО застройщика Анастасия Полежаева. Для делегации ГК ТОЧНО провели экскурсию по заводу Meteor Lift. По словам Анастасии Полежаевой, производственные мощности партнера позволят стабильно обеспечивать выпуск лифтового оборудования в 2027–2028 годах.

«К новому проекту с нашим давним партнером ТОЧНО мы подошли комплексно: подобрали оптимальное подъемное оборудование — нашу флагманскую модель Meteor EVO NG — и разработали четыре эксклюзивные линейки дизайна кабин, адаптированные под каждый жилой комплекс. Ценим доверие компании ТОЧНО и считаем этот проект важным шагом в развитии нашего сотрудничества», — отметил гендиректор Meteor Lift Игорь Майоров. Первый этап сотрудничества включает производство 351 лифта. Впервые о партнерстве компании заявили в 2019 году. За это время Meteor Lift поставила 375 лифтов для проектов ТОЧНО.