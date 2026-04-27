После планового обслуживания на «Роза Хутор» заработала канатная дорога «Олимпия» — одна из самых зрелищных на курорте

  © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
На «Роза Хутор» завершается плановое весеннее обслуживание подъемников. Первой после проведения всех регламентных работ вновь открылась канатная дорога «Олимпия» — одна из ключевых и при этом наиболее живописных транспортных артерий курорта.

Именно с «Олимпии» у большинства путешественников начинается знакомство с величественными горными пейзажами Красной Поляны. Подъемник парит над Сулимовским ручьем на высоте в 150 метров и доставляет туристов прямо в Горную Олимпийскую деревню, откуда стартуют экологические тропы с захватывающими видовыми точками.

«За 105 дней зимнего сезона канатные дороги «Роза Хутор» «крутились» 20 852 часа, за это время можно совершить 14 путешествий на поезде из Москвы во Владивосток и обратно. «Олимпия» входит в пятерку подъемников-трудяг в мире по количеству наработанных моточасов. Запущенная в 2011 году, она уже совершила путь, равный поездке на Луну и обратно, и сейчас продолжает «второй круг» такого путешествия», — рассказал руководитель управления канатных дорог «Роза Хутор» Алексей Третьяков.

Техническое обслуживание канатных дорог проводится строго по схеме, разработанной заводом-изготовителем. Специалисты проверяют балансиры и оси, при необходимости заменяют как мелкие, так и крупные детали, обновляют подшипники в шкивах, выполняют укорачивание либо санацию троса, а также диагностируют зажимы кабинок. Каждый этап работ проходит многоступенчатый контроль — со стороны администрации курорта, Ростехнадзора и профильных специализированных компаний.

За исправностью всего парка канатных дорог ежедневно следят около 350 сотрудников: машинисты-операторы, дежурные по станциям, электромеханики и слесари-обходчики. Работа организована круглосуточно. Каждое утро сотрудники управления канатных дорог «Роза Хутор» выезжают на линию в специальной ремонтной кабине. Они проверяют, нет ли упавших деревьев, других угрожающих факторов, а также вслушиваются в работу механизмов, чтобы вовремя заметить подозрительные скрипы или шумы.

После завершения профилактики возобновил свою работу и горный аттракцион родельбан. Кроме того, в межсезонье продолжает функционировать самый протяженный в Европе подъемник — «Стрела», длина которого достигает 3,9 километра. Он поднимает гостей на высоту 1600 метров над уровнем моря в одноименный горный парк. Там туристы могут сделать эффектные фотографии на фоне панорам Кавказских гор, посетить выставку современной горной техники с ратраками и снежными пушками, попробовать блюда итальянской кухни в ресторане «Пастория» и познакомиться с альпаками.

В летнем сезоне, который стартует 1 мая, на «Роза Хутор» будут работать пять канатных дорог. В сумме они обеспечат 20 километров воздушных «путешествий» и возможность легко добраться до заповедных уголков Кавказских гор.

Всего парк канатных дорог «Роза Хутор» насчитывает 32 подъемника: гондольные с кабинками на 8 и 10 человек, кресельные, бугельные и конвейерные.

