После планового обслуживания на «Роза Хутор» заработала канатная дорога «Олимпия» — одна из самых зрелищных на курорте

На «Роза Хутор» завершается плановое весеннее обслуживание подъемников. Первой после проведения всех регламентных работ вновь открылась канатная дорога «Олимпия» — одна из ключевых и при этом наиболее живописных транспортных артерий курорта.

Именно с «Олимпии» у большинства путешественников начинается знакомство с величественными горными пейзажами Красной Поляны. Подъемник парит над Сулимовским ручьем на высоте в 150 метров и доставляет туристов прямо в Горную Олимпийскую деревню, откуда стартуют экологические тропы с захватывающими видовыми точками.

«За 105 дней зимнего сезона канатные дороги «Роза Хутор» «крутились» 20 852 часа, за это время можно совершить 14 путешествий на поезде из Москвы во Владивосток и обратно. «Олимпия» входит в пятерку подъемников-трудяг в мире по количеству наработанных моточасов. Запущенная в 2011 году, она уже совершила путь, равный поездке на Луну и обратно, и сейчас продолжает «второй круг» такого путешествия», — рассказал руководитель управления канатных дорог «Роза Хутор» Алексей Третьяков.