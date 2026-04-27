После планового обслуживания на «Роза Хутор» заработала канатная дорога «Олимпия» — одна из самых зрелищных на курорте
На «Роза Хутор» завершаются весенние профилактические работы
На «Роза Хутор» завершается плановое весеннее обслуживание подъемников. Первой после проведения всех регламентных работ вновь открылась канатная дорога «Олимпия» — одна из ключевых и при этом наиболее живописных транспортных артерий курорта.
Именно с «Олимпии» у большинства путешественников начинается знакомство с величественными горными пейзажами Красной Поляны. Подъемник парит над Сулимовским ручьем на высоте в 150 метров и доставляет туристов прямо в Горную Олимпийскую деревню, откуда стартуют экологические тропы с захватывающими видовыми точками.
«За 105 дней зимнего сезона канатные дороги «Роза Хутор» «крутились» 20 852 часа, за это время можно совершить 14 путешествий на поезде из Москвы во Владивосток и обратно. «Олимпия» входит в пятерку подъемников-трудяг в мире по количеству наработанных моточасов. Запущенная в 2011 году, она уже совершила путь, равный поездке на Луну и обратно, и сейчас продолжает «второй круг» такого путешествия», — рассказал руководитель управления канатных дорог «Роза Хутор» Алексей Третьяков.
Техническое обслуживание канатных дорог проводится строго по схеме, разработанной заводом-изготовителем. Специалисты проверяют балансиры и оси, при необходимости заменяют как мелкие, так и крупные детали, обновляют подшипники в шкивах, выполняют укорачивание либо санацию троса, а также диагностируют зажимы кабинок. Каждый этап работ проходит многоступенчатый контроль — со стороны администрации курорта, Ростехнадзора и профильных специализированных компаний.
За исправностью всего парка канатных дорог ежедневно следят около 350 сотрудников: машинисты-операторы, дежурные по станциям, электромеханики и слесари-обходчики. Работа организована круглосуточно. Каждое утро сотрудники управления канатных дорог «Роза Хутор» выезжают на линию в специальной ремонтной кабине. Они проверяют, нет ли упавших деревьев, других угрожающих факторов, а также вслушиваются в работу механизмов, чтобы вовремя заметить подозрительные скрипы или шумы.
После завершения профилактики возобновил свою работу и горный аттракцион родельбан. Кроме того, в межсезонье продолжает функционировать самый протяженный в Европе подъемник — «Стрела», длина которого достигает 3,9 километра. Он поднимает гостей на высоту 1600 метров над уровнем моря в одноименный горный парк. Там туристы могут сделать эффектные фотографии на фоне панорам Кавказских гор, посетить выставку современной горной техники с ратраками и снежными пушками, попробовать блюда итальянской кухни в ресторане «Пастория» и познакомиться с альпаками.
В летнем сезоне, который стартует 1 мая, на «Роза Хутор» будут работать пять канатных дорог. В сумме они обеспечат 20 километров воздушных «путешествий» и возможность легко добраться до заповедных уголков Кавказских гор.
Всего парк канатных дорог «Роза Хутор» насчитывает 32 подъемника: гондольные с кабинками на 8 и 10 человек, кресельные, бугельные и конвейерные.
Как писали Юга.ру, горнолыжная школа курорта «Роза Хутор» подтвердила соответствие высшему мировому стандарту ISIA.