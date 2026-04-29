Жители Кубани стали говорить по телефону в 1,5 раза больше. В какие регионы и страны звонят чаще всего?

Сочи, Геленджик и Краснодар оказались в тройке самых «разговорчивых» городов. Среди сел лидируют Приречное, Октябрьский и Ромашки

Жители Краснодарского края стали заметно больше общаться по телефону — их средняя продолжительность разговоров выросла в полтора раза. Если в марте 2025 года один абонент в среднем говорил по телефону 6 часов 51 минуту в месяц, то за аналогичный период 2026-го этот показатель достиг уже 9 часов 42 минут.

Помимо роста общей длительности звонков, изменилась и география международных вызовов, совершаемых из региона. К таким выводам пришли аналитики компании МегаФон, изучив обезличенную статистику своих абонентов.

Согласно данным оператора, жители городов Краснодарского края оказались чуть более разговорчивыми, чем сельское население. Горожане проводят в телефонных разговорах в среднем 8 часов 42 минуты в месяц, тогда как жителям сельской местности достаточно 7 часов 32 минут.