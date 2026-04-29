Жители Кубани стали говорить по телефону в 1,5 раза больше. В какие регионы и страны звонят чаще всего?
Сочи, Геленджик и Краснодар оказались в тройке самых «разговорчивых» городов. Среди сел лидируют Приречное, Октябрьский и Ромашки
Жители Краснодарского края стали заметно больше общаться по телефону — их средняя продолжительность разговоров выросла в полтора раза. Если в марте 2025 года один абонент в среднем говорил по телефону 6 часов 51 минуту в месяц, то за аналогичный период 2026-го этот показатель достиг уже 9 часов 42 минут.
Помимо роста общей длительности звонков, изменилась и география международных вызовов, совершаемых из региона. К таким выводам пришли аналитики компании МегаФон, изучив обезличенную статистику своих абонентов.
Согласно данным оператора, жители городов Краснодарского края оказались чуть более разговорчивыми, чем сельское население. Горожане проводят в телефонных разговорах в среднем 8 часов 42 минуты в месяц, тогда как жителям сельской местности достаточно 7 часов 32 минут.
Скорость до 60% выше и стабильное соединение:
Среди городов региона лидерами по времени разговоров стали Сочи, Геленджик и Краснодар. Среди сельских населенных пунктов самые высокие показатели зафиксированы в Приречном (Брюховецкий район), Октябрьском (Красноармейский район) и Ромашках (Ленинградский район).
Что касается любимых собеседников внутри России, то предпочтения кубанцев остаются неизменными второй год подряд. Безоговорочное лидерство принадлежит Ростовской области — на нее приходится почти 35% всех междугородних звонков из Краснодарского края. На втором месте Ставрополье (18%), на третьем — Московская область (13%). Замыкают пятерку самых популярных направлений Санкт-Петербург (3,9%) и Карачаево-Черкесия (3,7%).
А вот в сегменте звонков за рубеж аналитики зафиксировали существенные перемены. В 2025 году абоненты из Краснодарского края чаще всего звонили в Абхазию, Китай, Узбекистан, Туркменистан и Беларусь. В 2026-м топ-5 международных направлений изменился: Абхазия, Турция, Китай, ОАЭ и Казахстан.
«Несмотря на развитие цифровых технологий, традиционные звонки продолжают оставаться основным способом связи среди жителей региона. Для персонализации обслуживания мы внедрили собственную платформу с интегрированной нейросетью. Система в режиме реального времени обрабатывает массивы данных о клиентах, формирует их цифровые профили и определяет оптимальный канал коммуникации (СМС, звонок голосового робота, чат-бот, мобильный личный кабинет). Такой подход позволяет абонентам сосредоточиться на общении с близкими, освободив их от необходимости вникать в технические детали», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.
