Скорость до 60% выше и стабильное соединение. МегаФон запустил услугу 5G с компенсацией интернета при недоступности сети

Первыми зонами, где уже можно воспользоваться интернетом нового поколения, стали популярные локации в городах-миллионниках — Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В столице технологию 5G можно протестировать в саду «Эрмитаж» и на прилегающих территориях в пределах Садового кольца.

Абонентам МегаФона стал доступен интернет на скорости 5G. Оператор связи открывает доступ к сети пятого поколения для своих клиентов: уже сейчас пользователи могут подключить «5G режим» и оценить все преимущества новой технологии. Активировать услугу можно в личном кабинете или на официальном сайте оператора. Функция будет доступна на современных моделях смартфонов, поддерживающих работу в сетях пятого поколения.

В Санкт-Петербурге зона покрытия охватывает весь Невский проспект. В Новосибирске сеть пятого поколения доступна в центральной части города, включая основные туристические и общественные пространства: площадь Ленина, Первомайский сквер, Центральный парк, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, а также Академгородок. Попадая в эти районы, пользователи, активировавшие «5G режим», смогут автоматически переключиться на сеть 5G при условии, что их устройство поддерживает такую возможность.

Однако МегаФон предлагает клиентам не ограничиваться только зонами с физическим покрытием 5G. За пределами этих территорий с помощью новой услуги оператор готов предоставить абонентам ключевые технологические преимущества сети пятого поколения. Данное решение позволяет увеличить скорость мобильного интернета для каждого пользователя до 60%, а также обеспечивает более стабильное соединение. Для получения такого сервиса абоненту не нужно специально искать подходящий смартфон или определенную зону покрытия — улучшенные параметры связи становятся доступны в повседневном использовании.

Функция ориентирована на наиболее активных потребителей онлайн-контента, которым важна максимально быстрая передача данных. Компания выражает уверенность в том, что сможет обеспечить заявленный уровень качества сигнала. В качестве дополнительной гарантии оператор предусмотрел компенсационный механизм: если услуги в рамках «5G режима» окажутся недоступны, пользователи получат компенсацию стоимости мобильного интернета в рамках проводимой акции.

«Уже сейчас клиенты МегаФона первыми могут протестировать интернет последнего поколения. Мы уверены, что для них это будет совершенно новым опытом: теперь можно оценить ещё более высокую скорость загрузки видео, файлов, карт, проведения видеотрансляций и работы игр. А если при пользовании «5G режимом» клиент столкнется с недоступностью интернета, мы позаботимся о том, чтобы ему вернулись потраченные средства», — сообщил коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.