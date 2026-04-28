В мае жители Краснодарского края смогут наблюдать два полнолуния. Одно из них будет «голубым»

  • © Фото wirestock, сайт freepik.com
Московский планетарий сообщил, что в мае произойдут сразу два полнолуния, что бывает достаточно редко. Первое состоится 1 мая, второе — 31 мая.

«Промежуток времени между двумя полнолуниями 29,53 дня, что чуть короче средней продолжительности месяца, поэтому за ~2,7154 года в календаре накапливается дополнительное полнолуние, лишний раз нам напоминая, что в году может быть 13 полных Лун, вместо обычных двенадцати», — рассказали в планетарии.

Второе полнолуние в месяце принято именовать «голубой» Луной, но это никак не связано с цветом спутника. Название заимствованно от английского выражения Once in a Blue Moon, что означает исключительную редкость события. По смыслу оно сопоставимо с фразой «после дождичка в четверг».

Оба явления будут микролуниями. Это значит, что Луна окажется далеко от Земли — в самой дальней точке своей орбиты. Поэтому ее диск будет примерно на 5-5,5% меньше и на 10-10,5% тусклее, чем обычно.

Как писали Юга.ру, в начале мая жители Кубани смогут увидеть звездопад Эта-Аквариды. Ожидается до 40 метеоров в час.

