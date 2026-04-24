В проектах ГК ТОЧНО появятся «умные» окна от РЕХАУ. Первым объектом станет ЖК «Барса» в Новороссийске

Краснодарский край, Вся Россия

  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
ГК ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) и РЕХАУ подписали соглашение о партнерстве. Оконные системы одного из лидеров отрасли появятся в проектах девелопера

Соглашение подписали СЕО ГК ТОЧНО Анастасия Полежаева и директор оконного направления РЕХАУ Павел Иваненко.

Договор включает не только поставку ПВХ-профиля, но и полноценное инженерное сопровождение с контролем качества на всех этапах работы: от проектирования до финальной приемки готовых окон с повышенной шумоизоляцией. 

Первым объектом девелопера, где будут внедрять технологии РЕХАУ, станет жилой комплекс бизнес-класса «Барса» в Новороссийске. Город известен сложным климатом и штормовыми ветрами. Обычные оконные системы с такими нагрузками не справляются, поэтому инженеры РЕХАУ предложили флагманский оконный профиль для экстремальных погодных условий. 

Новый уровень жизни у моря:

«Главная ценность жилья у моря — это вид, который открывают панорамные окна. Но Новороссийск — регион с большими ветровыми нагрузками. Два года инженеры РЕХАУ разрабатывали эксклюзивные решения специально для ЖК «Барса», аналогов которым нет в России. Для нашего покупателя это «умное» решение, за которое действительно стоит заплатить: оно гарантирует 100% шумоизоляцию и идеальный микроклимат. Высокая энергоэффективность позволит жителям полностью контролировать погоду в доме и расходы на коммунальные услуги. ГК ТОЧНО и РЕХАУ — лидеры в своих отраслях, и наше партнерство основано на едином подходе к делу. Мы создаем продукт высокого качества. Уверена, жители его оценят по достоинству», — поделилась CEO ГК ТОЧНО Анастасия Полежаева.

Оконный профиль РЕХАУ для объекта «Барса» выдерживает не только сильный ветер и влажность, но и морозы до –40 °C и ниже. Он работает как мощный барьер и служит не менее 60 лет. 

РЕХАУ в этом проекте выступает не только как производитель, но и как разработчик. Компания контролирует все этапы работы: подрядчики проходят обучение и регулярную сертификацию, а сами конструкции тестируют в специализированных центрах. 

«Специально для «Барсы» мы разработали уникальные технологии, которых раньше не было на рынке. При этом сохранили архитектурные решения проекта и его визуальную концепцию. Это результат точечной инженерной работы под конкретные задачи девелопера», — отметил директор направления «Оконные технологии и светопрозрачные конструкции» РЕХАУ Павел Иваненко.

Представители РЕХАУ познакомились с проектом и оценили масштаб стройки в Южном районе Новороссийска. ЖК «Барса» возводят в 15 минутах от пляжа «Алексино», более 70% квартир в комплексе — видовые. 

ЖК «Барса». Застройщик ООО СЗ «Мегастрой». Бренд ТОЧНО. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

