Уралсиб запустил онлайн-трансляцию жизни сапсанов на крыше банка в Уфе

  © Фото пресс-службы банка Уралсиб
Новый сезон онлайн-трансляции жизни сапсанов с крыши здания банка в Уфе стартовал 24 апреля в 14:30

Прямой эфир будет доступен в плейлисте сезона в группе банка Уралсиб во «ВКонтакте». В этом году сапсаны вернулись на привычное место 16 марта, и сейчас готовятся стать родителями. В период с 15 по 19 апреля в кладке появилось три яйца. Орнитологи ожидают появления на свет первого птенца в последней декаде мая.

В начале мая специалисты проведут фотофиксацию кладки и новой самки. Когда птенцы достигнут трехнедельного возраста, банк совместно с орнитологами организует кольцевание молодых сапсанов. 

Семейство соколов каждую весну возвращается на крышу здания офиса банка в центре Уфы, выбрав для гнездования небольшой технический выступ. Сотрудники Уралсиба установили здесь камеру, организовали доступ для орнитологов и ежегодно проводят уборку.

С 2019 года банк ведет круглосуточную онлайн-трансляцию о жизни сапсанов. Зрители в «прямом эфире» наблюдают процесс насиживания кладки, появление птенцов и их первые попытки «встать на крыло». Предыдущие трансляции получили отклики ученых-орнитологов из разных стран.

В этом сезоне для просмотра уже доступны последние два часа записи. Записи за предыдущие дни можно посмотреть в группе банка с 4:30 до 22:30.

Узнать, что происходит на крыше Уралсиба и почему сапсанам приглянулось это место, можно в фильме участника проекта и члена Башкирского отделения союза охраны птиц РФ Галии Гайсиной и группы ученых по ссылке.

