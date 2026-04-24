Отклик пользователей Авито на соцпроекты вырос в 1,6 раза благодаря ИИ

Нейросети помогают находить редкие вещи для «ЛизаАлерт» и понятным языком объясняют пользователям, как фонды используют собранную помощь

Платформа «Авито» объединила генеративный искусственный интеллект и рекомендательные алгоритмы, чтобы автоматизировать социальные и благотворительные проекты. Технология охватила уже более 2 млн пользователей: благодаря персонализированным ИИ-уведомлениям свыше 216 тыс. человек перешли на страницы помощи. Большая языковая модель Авито A-Vibe ежедневно мониторит новости 30 фондов, с которыми сотрудничает платформа, и создает краткие отчеты о расходовании средств, более понятные, чем формальные финансовые сводки. Так участники раздела #яПомогаю получают конкретную и прозрачную информацию — это помогает повысить доверие, а значит, снижает один из главных барьеров для участия в благотворительности. Конверсия в реальные пожертвования уже выросла на 60% по сравнению со стандартными коммуникациями.

Еще одна сфера применения ИИ — помощь добровольцам «ЛизаАлерт». Раньше волонтерам приходилось вручную искать необходимые вещи среди миллионов объявлений, но теперь нейросеть ищет не только по точному названию, но и по смыслу. Система может найти, например, редкий фонарь, даже если продавец описал его словами вроде «мощный ночной фонарь». По словам руководителя ESG-продукта «Авито» Василия Лексина, цель платформы — сделать добро таким же естественным действием, как простой выбор товара: «Обычно добрые дела требуют от человека дополнительных усилий: нужно разобраться, кому помочь, почему это важно и можно ли доверять. С помощью ИИ мы можем вовремя подсказать, где именно нужна помощь, и простым языком объяснить, как работают фонды». Протестированные механики постепенно становятся стандартом для всех социальных проектов платформы в рамках раздела #яПомогаю, который ежемесячно посещают более полумиллиона пользователей.