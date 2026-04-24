Отклик пользователей Авито на соцпроекты вырос в 1,6 раза благодаря ИИ

  • © Фото jcomp с сайта https://ru.freepik.com
Нейросети помогают находить редкие вещи для «ЛизаАлерт» и понятным языком объясняют пользователям, как фонды используют собранную помощь

Платформа «Авито» объединила генеративный искусственный интеллект и рекомендательные алгоритмы, чтобы автоматизировать социальные и благотворительные проекты. Технология охватила уже более 2 млн пользователей: благодаря персонализированным ИИ-уведомлениям свыше 216 тыс. человек перешли на страницы помощи. 

Большая языковая модель Авито A-Vibe ежедневно мониторит новости 30 фондов, с которыми сотрудничает платформа, и создает краткие отчеты о расходовании средств, более понятные, чем формальные финансовые сводки. Так участники раздела #яПомогаю получают конкретную и прозрачную информацию — это помогает повысить доверие, а значит, снижает один из главных барьеров для участия в благотворительности. Конверсия в реальные пожертвования уже выросла на 60% по сравнению со стандартными коммуникациями.

«Снимает барьеры и доводит до выхода на смену»:

Еще одна сфера применения ИИ — помощь добровольцам «ЛизаАлерт». Раньше волонтерам приходилось вручную искать необходимые вещи среди миллионов объявлений, но теперь нейросеть ищет не только по точному названию, но и по смыслу. Система может найти, например, редкий фонарь, даже если продавец описал его словами вроде «мощный ночной фонарь».

По словам руководителя ESG-продукта «Авито» Василия Лексина, цель платформы — сделать добро таким же естественным действием, как простой выбор товара: «Обычно добрые дела требуют от человека дополнительных усилий: нужно разобраться, кому помочь, почему это важно и можно ли доверять. С помощью ИИ мы можем вовремя подсказать, где именно нужна помощь, и простым языком объяснить, как работают фонды».

Протестированные механики постепенно становятся стандартом для всех социальных проектов платформы в рамках раздела #яПомогаю, который ежемесячно посещают более полумиллиона пользователей.

Как писали Юга.ру, Авито продлил бесплатную доставку товаров в пострадавший от паводка Дагестан до 1 мая.

Авито Благотворительность Волонтеры Интернет Искусственный интеллект Технологии

Град и штормовой ветер в субботу, потепление до 21 °C в воскресенье: какая погода ждет Кубань в последние выходные апреля?
Крайком КПРФ призвал полицию не давить на активистов, а мэра — не провоцировать краснодарцев визитом патриарха
В Сочи сель сошел на улице Тепличной возле ЖК «Министерские озера». Это четвертый случай за полгода
В Новороссийске арестовали танкер за разлив нефти в Черное море. Ущерб оценивается в 40 млн рублей
В Кореновском районе осудят подрядчиков за хищение 27 млн рублей при ремонте школы
Паводок в Туапсе прорвал ограждения: нефть из реки попала в море

Лента новостей

Стоит ли малому бизнесу идти в федеральный ретейл?
Сегодня, 09:30
Стоит ли малому бизнесу идти в федеральный ретейл?
Опыт производителя теплоизоляции из Краснодарского края
Кубань стала одним из самых проблемных регионов по уровню домашнего насилия
Вчера, 17:27
Кубань стала одним из самых проблемных регионов по уровню домашнего насилия
«Посильный вклад в сохранение лесов»
Вчера, 10:38
«Посильный вклад в сохранение лесов»
38% покупателей «Пятёрочки» готовы отказаться от бумажных чеков

