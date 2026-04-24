Краснодарское локальное радио устраивает пикник с фирменной музыкой, настольным теннисом и воркаутом
В Краснодаре пройдет пикник от веб-радио Root&Future (18+)
Краснодарское веб-радио Root&Future анонсировало на 26 апреля пикник. Его проведут в честь запуска новой версии сайта проекта.
В программе:
- фирменная саунд-музыка от резидентов радио;
- настольный теннис, скейт-рампа и воркаут;
- блюда на аэрогриле и чай.
Организаторы просят взять с собой еду для пикника, а также коврик или плед для комфортного размещения. Алкогольные напитки запрещены. На мероприятие можно прийти с питомцем.
Пикник состоится 26 апреля с 15:00 до 21:00 в центре уличной культуры «Ангар» на улице Московской, 69А. Стоимость входа — донат.
Root&Future — это краснодарское саундсистемное веб-радио, вещающее круглосуточно. Проект некоммерческий, поддерживается командой энтузиастов и не имеет лицензии FM-радио. На сайте можно послушать регги, даб, саунд, диджей-сеты, басовую музыку, а также миксы от локальных артистов.
Недавно у Root&Future появился новый сайт, где теперь можно создать личный аккаунт и скачивать музыку при любой скорости интернета. Также появился новый поток, где звучит эмбиент (электронная музыка, основанная на модуляциях звукового тембра), и поиск по эпизодам, миксам и артистам.
