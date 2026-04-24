Краснодарское локальное радио устраивает пикник с фирменной музыкой, настольным теннисом и воркаутом

Краснодарский край

Распечатать

  © Фото freepik, сайт freepik.com
В Краснодаре пройдет пикник от веб-радио Root&Future (18+)

Краснодарское веб-радио Root&Future анонсировало на 26 апреля пикник. Его проведут в честь запуска новой версии сайта проекта.

В программе:

  • фирменная саунд-музыка от резидентов радио;
  • настольный теннис, скейт-рампа и воркаут;
  • блюда на аэрогриле и чай.

Организаторы просят взять с собой еду для пикника, а также коврик или плед для комфортного размещения. Алкогольные напитки запрещены. На мероприятие можно прийти с питомцем.

Читайте также:

Пикник состоится 26 апреля с 15:00 до 21:00 в центре уличной культуры «Ангар» на улице Московской, 69А. Стоимость входа — донат.

Root&Future — это краснодарское саундсистемное веб-радио, вещающее круглосуточно. Проект некоммерческий, поддерживается командой энтузиастов и не имеет лицензии FM-радио. На сайте можно послушать регги, даб, саунд, диджей-сеты, басовую музыку, а также миксы от локальных артистов.

Недавно у Root&Future появился новый сайт, где теперь можно создать личный аккаунт и скачивать музыку при любой скорости интернета. Также появился новый поток, где звучит эмбиент (электронная музыка, основанная на модуляциях звукового тембра), и поиск по эпизодам, миксам и артистам.

Афиша Город Краснодар Музыка отдых Радио Развлечения События

Лента новостей

Сегодня, 09:30
Вчера, 17:27
Вчера, 10:38
38% покупателей «Пятёрочки» готовы отказаться от бумажных чеков

Реклама на сайте