Краснодарское локальное радио устраивает пикник с фирменной музыкой, настольным теннисом и воркаутом

Организаторы просят взять с собой еду для пикника, а также коврик или плед для комфортного размещения. Алкогольные напитки запрещены. На мероприятие можно прийти с питомцем.

Пикник состоится 26 апреля с 15:00 до 21:00 в центре уличной культуры «Ангар» на улице Московской, 69А. Стоимость входа — донат.

Root&Future — это краснодарское саундсистемное веб-радио, вещающее круглосуточно. Проект некоммерческий, поддерживается командой энтузиастов и не имеет лицензии FM-радио. На сайте можно послушать регги, даб, саунд, диджей-сеты, басовую музыку, а также миксы от локальных артистов.



Недавно у Root&Future появился новый сайт, где теперь можно создать личный аккаунт и скачивать музыку при любой скорости интернета. Также появился новый поток, где звучит эмбиент (электронная музыка, основанная на модуляциях звукового тембра), и поиск по эпизодам, миксам и артистам.