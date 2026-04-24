Около 1,2 млн кредитов Почта Банка переехало в ВТБ. Что изменилось для заемщиков, кроме названия банка?
Переезд кредитов происходил автоматически — все технические вопросы банки урегулировали самостоятельно
ВТБ полностью перевел на свой баланс розничные кредиты клиентов Почта Банка — всего около 1,2 млн договоров. Процесс переезда происходил почти бесшовно для заемщиков. Им потребовалось только открыть счет в ВТБ для дальнейшего погашения кредита — в мобильном приложении или в отделении. Все остальные вопросы банки урегулировали между собой самостоятельно.
Условия кредита для заемщиков не изменились — ставки, график платежей и сроки кредитования остались прежними. При этом добавились все возможности, которые предоставляет своим клиентам ВТБ.
Что получили клиенты Почта Банка после перехода в ВТБ:
- повышенные ставки по вкладам и накопительным счетам,
- кешбэк рублями вместо ненужных бонусов,
- оплату ЖКУ без каких-либо комиссий,
- возможность получить обслуживание без визита в банк (выездной менеджер),
- спецусловия для старшего поколения: процент на остаток по карте до 100 тыс. рублей, бесплатная страховка от мошенничества при переводе пенсии в ВТБ и постоянная категория «Аптеки» в программе лояльности.
Как отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, перевод розничного кредитного портфеля стал последним этапом перед юридическим присоединением Почта Банка к ВТБ в начале мая: «Мы полностью автоматизировали процесс и сопровождали клиентов персональными уведомлениями на каждом этапе — чтобы у них не возникало никаких вопросов».
