Около 1,2 млн кредитов Почта Банка переехало в ВТБ. Что изменилось для заемщиков, кроме названия банка?

ВТБ полностью перевел на свой баланс розничные кредиты клиентов Почта Банка — всего около 1,2 млн договоров. Процесс переезда происходил почти бесшовно для заемщиков. Им потребовалось только открыть счет в ВТБ для дальнейшего погашения кредита — в мобильном приложении или в отделении. Все остальные вопросы банки урегулировали между собой самостоятельно.

Условия кредита для заемщиков не изменились — ставки, график платежей и сроки кредитования остались прежними. При этом добавились все возможности, которые предоставляет своим клиентам ВТБ.