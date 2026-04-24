Около 1,2 млн кредитов Почта Банка переехало в ВТБ. Что изменилось для заемщиков, кроме названия банка?

  • Банк ВТБ © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Банк ВТБ © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Переезд кредитов происходил автоматически — все технические вопросы банки урегулировали самостоятельно

ВТБ полностью перевел на свой баланс розничные кредиты клиентов Почта Банка — всего около 1,2 млн договоров. Процесс переезда происходил почти бесшовно для заемщиков. Им потребовалось только открыть счет в ВТБ для дальнейшего погашения кредита — в мобильном приложении или в отделении. Все остальные вопросы банки урегулировали между собой самостоятельно.

Условия кредита для заемщиков не изменились — ставки, график платежей и сроки кредитования остались прежними. При этом добавились все возможности, которые предоставляет своим клиентам ВТБ.

Что получили клиенты Почта Банка после перехода в ВТБ:

  • повышенные ставки по вкладам и накопительным счетам, 
  • кешбэк рублями вместо ненужных бонусов, 
  • оплату ЖКУ без каких-либо комиссий, 
  • возможность получить обслуживание без визита в банк (выездной менеджер),
  • спецусловия для старшего поколения: процент на остаток по карте до 100 тыс. рублей, бесплатная страховка от мошенничества при переводе пенсии в ВТБ и постоянная категория «Аптеки» в программе лояльности.

Как отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, перевод розничного кредитного портфеля стал последним этапом перед юридическим присоединением Почта Банка к ВТБ в начале мая: «Мы полностью автоматизировали процесс и сопровождали клиентов персональными уведомлениями на каждом этапе — чтобы у них не возникало никаких вопросов».

Стоит ли малому бизнесу идти в федеральный ретейл?
Стоит ли малому бизнесу идти в федеральный ретейл?
Кубань стала одним из самых проблемных регионов по уровню домашнего насилия
Кубань стала одним из самых проблемных регионов по уровню домашнего насилия
«Посильный вклад в сохранение лесов»
