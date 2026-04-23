«Снимает барьеры и доводит до выхода на смену». ИИ помогает пользователям Авито Подработки быстрее находить работу
Автоматизация процессов позволила сервису повысить скорость и эффективность взаимодействия бизнеса и исполнителей
Сервис «Авито Подработка» запустил два ИИ-инструмента: чат-бот для работы с откликами и голосовой ассистент для обзвона потенциальных исполнителей. Чат-бот автоматически вступает в диалог с пользователями после отклика, уточняет нужные данные, помогает с навигацией по сервису и отвечает на возникающие вопросы. По данным сервиса, его использование увеличило конверсию из заявки в бронь смены в два раза — с 5% до 10%. ИИ-колл-центр за год обработал свыше 1,2 млн заявок, а также показал более высокий уровень дозвона — 61% против 45% у живого колл-центра.
«Самая дорогая проблема в подработке — это незакрытая смена: один невыход исполнителя напрямую бьет по выручке бизнеса и качеству сервиса. Именно эту задачу сегодня решает ИИ. Он быстрее и дешевле классического колл-центра связывается с исполнителями, объясняет условия, снимает барьеры и доводит до выхода на смену», — поясняет директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин, добавляя, что так компании получают более предсказуемый результат, а исполнители — более стабильный доход и понятные условия.
ИИ-помощник упрощает путь исполнителя от интереса к подработке до первой смены. Он подбирает персонализированные рекомендации, ведет основную коммуникацию, оказывает поддержку в период адаптации. В результате исполнители быстрее находят подходящие смены и лучше понимают ожидания сервиса.
Авито Подработка отмечает стабильный рост спроса на исполнителей по большинству направлений частичной занятости. Особенно активно растет число размещенных смен в сфере такси и пассажирских перевозок — за год оно увеличилось в 2,4 раза (+142%), а в доставке, грузоперевозках и логистике — в 2,3 раза (+125%). Такое масштабирование напрямую увеличивает нагрузку на обработку заявок и коммуникацию с исполнителями. Автоматизация позволяет стабильно обрабатывать сотни тысяч заявок, поддерживать конверсию в бронь и выход на смену, одновременно снижая операционные затраты.
