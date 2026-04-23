«Снимает барьеры и доводит до выхода на смену». ИИ помогает пользователям Авито Подработки быстрее находить работу

Сервис «Авито Подработка» запустил два ИИ-инструмента: чат-бот для работы с откликами и голосовой ассистент для обзвона потенциальных исполнителей. Чат-бот автоматически вступает в диалог с пользователями после отклика, уточняет нужные данные, помогает с навигацией по сервису и отвечает на возникающие вопросы. По данным сервиса, его использование увеличило конверсию из заявки в бронь смены в два раза — с 5% до 10%. ИИ-колл-центр за год обработал свыше 1,2 млн заявок, а также показал более высокий уровень дозвона — 61% против 45% у живого колл-центра.

«Самая дорогая проблема в подработке — это незакрытая смена: один невыход исполнителя напрямую бьет по выручке бизнеса и качеству сервиса. Именно эту задачу сегодня решает ИИ. Он быстрее и дешевле классического колл-центра связывается с исполнителями, объясняет условия, снимает барьеры и доводит до выхода на смену», — поясняет директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин, добавляя, что так компании получают более предсказуемый результат, а исполнители — более стабильный доход и понятные условия.