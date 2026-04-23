Четыре кубанских абитуриентки прошли онлайн-отбор для приемной кампании в ГИТИС

  © Фото Артура Александрина, предоставлено пресс-службой МТС
Всего в 2026 году в онлайн-отборе образовательного проекта «Поколение М» участвовало более 160 человек из южных регионов России

МТС совместно с Российским институтом театрального искусства — ГИТИС подвели итоги онлайн-отбора в рамках образовательного проекта «Поколение М». В 2026 году в отборе участвовало более 160 детей. После консультаций с поступающими преподаватели вуза выбрали четырех школьниц Краснодарского края. Продолжить участие в конкурсном отборе в ГИТИС рекомендовали:

  • Алёне Богомоловой, Кропоткин,
  • Алине Гусевой, Краснодар,
  • Валерии Волошиной, Краснодар,
  • Полине Морозовой, Ейск.

Помимо выступления с актерской программой девушки приняли участие в специальном мастер-классе от педагогов ГИТИСа и получили личные консультации по прохождению этапов приемной кампании.

Как отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый, компания уже много лет дает возможность талантливым детям Кубани заявить о себе в качестве будущих студентов крупнейшего вуза страны: «При этом получить объективную оценку своих способностей и прогнозы на поступление ребята могут уже на начальном этапе, не покидая пределов своего региона, — благодаря нашему образовательному проекту. Это значительно упрощает процесс поступления, а также сокращает семейные расходы на поездки в Москву для прохождения всех этапов конкурса».

За годы существования проекта более тысячи подростков из южных регионов смогли принять участие как в онлайн-, так и офлайн-форматах проекта. Несколько человек прошли все конкурсные этапы и поступили в ГИТИС и другие театральные вузы Москвы.

