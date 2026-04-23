От голосового заполнения карт до ИИ-диагностики: в Ростове-на-Дону обсудили будущее региональной медицины
Главной темой профильной конференции стала цифровая трансформация здравоохранения
В Ростове-на-Дону состоялась профильная бизнес-конференция «Региональная медицина: оптимизация процессов с помощью искусственного интеллекта», на которой встретились руководители и финансисты клиник Ростовской области. Организатором мероприятия выступил Сбер.
Главной темой встречи стала цифровая трансформация здравоохранения: ускорение внедрения ИИ и обеспечение интероперабельности медицинских информационных систем. Участники обсудили, как искусственный интеллект становится не экспериментом, а эффективным инструментом диагностики, а также разобрали пять ключевых трендов 2026 года: цифровизацию, рост рынка частной медицины, кадровый дефицит, усиление пациентоцентричности и конкуренцию.
Отдельное внимание на конференции уделили успешному ростовскому опыту внедрения голосовых помощников: пилотный проект в детской поликлинике № 1 доказал, что технологии на основе ИИ способны сократить до 20% времени, затрачиваемого врачом на заполнение документации.
Также участникам встречи представили медицинский диагностический ИИ-ассистент «ГигаДок», который разработали в Центре индустрии здоровья Сбербанка совместно с Лабораторией искусственного интеллекта. Система с помощью камеры анализирует человека в течение 10–15 секунд и выдает более 10 параметров здоровья: от пульса и артериального давления до уровня стресса, индекса массы тела и рисков сердечно-сосудистых заболеваний.
Как отметила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова, для Сбера медицина — это сфера, от которой напрямую зависит качество жизни людей: «У нас в Сбере накоплена большая база технологичных решений, есть своя ИТ-команда на Дону, которая уже внедряет цифровые технологии в туризме, образовании, медицине, строительстве и других отраслях. Мы видим, как цифровизация меняет отрасль: клиники становятся эффективнее, врачи получают надежных цифровых помощников, а пациенты — более быструю и качественную помощь».
