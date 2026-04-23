От голосового заполнения карт до ИИ-диагностики: в Ростове-на-Дону обсудили будущее региональной медицины

В Ростове-на-Дону состоялась профильная бизнес-конференция «Региональная медицина: оптимизация процессов с помощью искусственного интеллекта», на которой встретились руководители и финансисты клиник Ростовской области. Организатором мероприятия выступил Сбер.

Главной темой встречи стала цифровая трансформация здравоохранения: ускорение внедрения ИИ и обеспечение интероперабельности медицинских информационных систем. Участники обсудили, как искусственный интеллект становится не экспериментом, а эффективным инструментом диагностики, а также разобрали пять ключевых трендов 2026 года: цифровизацию, рост рынка частной медицины, кадровый дефицит, усиление пациентоцентричности и конкуренцию.

Отдельное внимание на конференции уделили успешному ростовскому опыту внедрения голосовых помощников: пилотный проект в детской поликлинике № 1 доказал, что технологии на основе ИИ способны сократить до 20% времени, затрачиваемого врачом на заполнение документации.