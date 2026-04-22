В роддоме Клиники Екатерининская родился 8000-й ребенок
По традиции клиника поздравила семью с пополнением, а также высадила на территории роддома памятное дерево
В родильном доме Клиники Екатерининская произошло знаковое событие — на свет появился 8000-й малыш. «Юбилейным» ребенком стала девочка Мария, родившаяся 19 апреля 2026 года. Вес новорожденной составил 3640 г, рост — 53 см. Роды прошли благополучно под наблюдением опытной команды специалистов. По словам счастливой мамы маленькой Марии, первого ребенка она рожала в Клинике Екатерининская и второго, который стал «юбилейным», здесь же: «За третьим тоже планируем вернуться сюда!».
В честь рождения «юбилейного» малыша клиника подготовила памятные подарки для семьи и праздничную выписку — особенный момент, подчеркивающий атмосферу события.
С момента рождения 7000-го малыша — девочки Мирославы — прошло меньше года: она появилась на свет в сентябре 2025-го.
Как рассказали в пресс-службе Клиники Екатерининская, в роддоме существует добрая традиция отмечать «юбилейных» малышей: «Ежегодно на территории роддома мы высаживаем дерево — символ новой жизни, семейных ценностей и связи поколений. Для нас 8000 детей — это знак доверия семей, выбирающих наш роддом для одного из самых важных моментов».
В родильном доме Клиники Екатерининская будущим мамам доступны партнерские роды, релаксационные методики в процессе родовспоможения, свободное поведение в родах, а также возможность присутствовать на родах одному из родственников. Также в клинике практикуют «золотой час» — когда мама и новорожденный остаются вместе в палате сразу после рождения.
Роддом оснащен современным оборудованием в операционных, комфортными палатами, индивидуальными родовыми залами и всем необходимым для комфортного пребывания мамы и малыша. Принятые в роддоме стандарты позволяют обеспечивать высокий уровень безопасности и медицинской помощи.
Как писали Юга.ру, Клиника Екатерининская открыла дневной стационар для детей в Краснодаре, а также улучшила оборудование для лабораторной диагностики.