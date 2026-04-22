В Крыму появятся новые комфортные апарт-отели и ЖК. В каких городах их строят?

  © Фото senivpetro с сайта https://freepik.com
    © Фото senivpetro с сайта https://freepik.com

Для желающих приобрести современное жилье в курортной зоне полуострова открываются новые возможности

В Крыму запланировано возведение 7 новых жилых и апартаментных комплексов. Застройщиком выступает ГК «Интерстрой», девелопер федерального уровня. Кредитную линию на строительство открыл ВТБ.

Сдача ЖК и апарт-отелей планируется в 2026–2028 годах. Современные и комфортные пространства для жизни и отдыха появятся в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Николаевке и Севастополе:

  • жилой комплекс «Сезоны», Евпатория — жилье в курортной зоне с развитой природной и городской инфраструктурой,
  • апарт-отель «Космос Смарт Евпатория Отель», Евпатория — отель на первой береговой линии с круглогодичным размещением под управлением федерального оператора,
  • апарт-комплекс «Альморе», Николаевка — жилье в поселке с продуманной транспортной доступностью, комфортное как для отдыха, так и постоянного проживания,
  • жилой комплекс «Утесов», Феодосия — комфортное жилье у моря в курортной части Крыма,
  • жилой комплекс «Небо», Симферополь — уютное жилье в удобном и экологически чистом районе города,
  • жилой комплекс «Листория», Симферополь — первый в Крыму мультиформатный малоэтажный комплекс с собственной инфраструктурой,
  • апартаментный комплекс «Песок и море», Севастополь (район Орловки) — малоэтажное жилье на первой береговой линии с собственной набережной, пляжем и инфраструктурой для отдыха.

Строительство новых отелей и ЖК в Крыму профинансировал ВТБ — банк выделил застройщику 11 млрд рублей. По словам управляющего ВТБ в Крыму Сергея Билецкого, банк занимает лидирующую позицию в кредитовании проектов на территории региона: «Местные жители и покупатели из других регионов проявляют большой интерес к современному жилью на полуострове, поэтому жилищный фонд продолжает активно обновляться. И существенную роль в поддержании темпов строительства играет банковское финансирование».

Коммерческий директор ГК «ИнтерСтрой» Людмила Мендрух отметила, что для девелопера, работающего одновременно в нескольких городах и сегментах, устойчивое финансирование имеет крайне важное значение: «Партнерство с ВТБ открывает для нас дополнительные возможности: мы не только сохраняем высокие темпы строительства, но и комплексно развиваем территории, создавая современную и комфортную городскую среду».

«Кажется, вы используете VPN»
«Кажется, вы используете VPN»
Российские туристы за рубежом потеряли доступ к банкам, маркетплейсам и билетным сервисам
Жителя Сочи оштрафовали за мем с «Котольфом Китлером»
Жителя Сочи оштрафовали за мем с «Котольфом Китлером»
