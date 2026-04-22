Операторы не готовы взимать плату с абонентов за VPN-трафик — СМИ

Операторы не успевают к 1 мая выполнить требования Минцифры и настроить оборудование для введения платы за VPN свыше 15 ГБ трафика

Предыстория. 30 марта стало известно, что министр цифрового развития РФ Максут Шадаев поручил операторам связи ввести плату за 15 ГБ трафика в месяц с использованием VPN. Такая опция должна заработать до 1 мая.

22 апреля издание «Ведомости» со ссылкой на три телекомкомпании сообщило, что часть операторов технически не готова выполнить требования Минцифры до 1 мая. На это влияют сложности с настройкой биллинговых систем, которые отвечают за денежные расчеты с клиентами за предоставленные услуги.

По данным «Ведомостей», некоторым компаниям нужно больше времени: кому-то — до осени 2026 года, а кому-то — до 2028 года. Один из источников издания подчеркнул, что провести обновление за месяц «технически нереально».