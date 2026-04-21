В Национальный регистр доноров костного мозга вошли уже более 4 тыс. сотрудников Сбера

В России заболевания крови остаются значимой медицинской проблемой: с ними живут около 1,5 млн человек

Для многих пациентов единственным шансом на выздоровление становится трансплантация костного мозга, требующая наличия совместимого донора. Поэтому так важно в многонациональной России развивать собственный Национальный регистр — при широком представлении народов страны можно существенно повысить вероятность подбора генетически совместимого донора для каждого пациента.

К национальному Дню донора о своем участии в развитии Национального регистра рассказал Сбер. Несколько лет назад сотрудник Юго-Западного банка инициировал проект «Лекарство есть в каждом», направленный на популяризацию донорства костного мозга. Проект быстро вырос в масштабное направление корпоративного волонтерства: представленность во всех регионах и этническое многообразие команды позволяет вовлекать в донорство людей по всей России и вносить значимый вклад в формирование Национального регистра, тем самым повышая шансы пациентов при поиске совместимого донора.

За три года действия проекта «Лекарство есть в каждом» более 4 тыс. сотрудников Сбера вступили в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Часть из них уже стали донорами и приняли участие в спасении пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

По словам генерального директора Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова Анны Андрюшкиной, развитие донорства костного мозга требует системного подхода: «Именно это отличает наше сотрудничество со Сбером — мы прошли путь от отдельных инициатив сотрудников до масштабных федеральных акций. Донорство стало частью корпоративной культуры и полноценным направлением волонтерства. Сбер также оказывает финансовую поддержку: выделены средства на генотипирование 1000 сотрудников. Это позволяет регистру пополняться хорошо информированными и мотивированными донорами, готовыми помочь пациентам».

Как рассказал Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, содействие социальному развитию и добровольчеству — одно из ключевых направлений стратегии устойчивого развития: «На юге России и Северном Кавказе Сбер объединяет уже более 4 тыс. волонтеров, которые выручают в сложных ситуациях, не жалея сил, времени и ресурсов. Наши волонтеры реализуют порядка сотни добровольческих проектов: помогают детям с опытом сиротства, людям с инвалидностью, одиноким пенсионерам, подопечным детских домов и домов престарелых, животным, сохранению природы. Радует, что с каждым годом людей с «горящими глазами» и добрым сердцем в нашей команде становится все больше, а их проекты находят отклик по всей стране».

С 2025 года Сбер расширил меры поддержки добровольчества и сделал ежегодный конкурс социальных проектов грантовым — с общим фондом в размере 7,5 млн рублей. Так добрые инициативы сотрудников получают не только общественное признание, но и финансовую помощь для реализации.