«Шанс равен 1 к 10 тысячам». В Краснодаре расскажут, почему быть донором костного мозга важно и безопасно

Найти «генетического близнеца» для пересадки костного мозга нелегко. Объясняем, почему важно вступить в регистр донорства и почему это не страшно

Для пациентов с раком крови и другими тяжелыми заболеваниями пересадка костного мозга является надеждой на спасение. Ежегодно в трансплантации нуждаются тысячи взрослых и детей. Но найти донора непросто — шанс равен 1 к 10 тысячам. Для поиска «генетического близнеца» врачи пользуются специальными регистрами. Но потенциальных доноров в России очень мало. Дело в том, что многих пугает процедура донорства из-за незнания и различных мифов. Юга.ру поговорили с врачом-педиатром, исполнительным директором Южного регистра доноров костного мозга Романом Поликарповым, и узнали о донорстве костного мозга. 29 июля в 18:30 в Краснодаре по улице Красноармейской 55/1 (образовательный центр «Эдванс») врач проведет лекцию о донорстве костного мозга . Роман Поликарпов расскажет, как стать донором стволовых клеток и почему это совсем не страшно и безопасно. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться по ссылке. Что такое костный мозг? Это орган кроветворной системы. Именно в нем образуются все виды клеток крови — эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Новые клетки после созревания в костном мозге выходят в кровь и циркулируют по всему телу. У людей с раком крови, иммунодефицитными состояниями собственный костный мозг перестает правильно функционировать. И тогда им требуется пересадка стволовых клеток. Для здорового человека донорство безопасно. А сам костный мозг восполним так же, как и кровь.

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Почему важно заниматься донорством? Пациент и донор очень похожи генетически. Но шанс найти донора для больного составляет 1 на 10 тысяч. То есть только один человек из 10 тыс. подойдет для трансплантации. Подбирают доноров с помощью специальных регистров — это база данных о фенотипах людей, готовых поделиться стволовыми клетками. В России существует несколько таких регистров. Один из самых крупных — Национальный регистр имени Васи Перевощикова. Как рассказал Роман Поликарпов, на все регистры России приходится порядка 200 тыс. человек потенциальных доноров. Количество людей, нуждающихся в пересадке, составляет от 5 до 10 тыс. человек ежегодно. По данным Минздрава помощь получают порядка 2 тыс. человек. Чтобы помочь большему числу пациентов, нужно, чтобы в реестре было не менее миллиона человек. «Пока не было национального регистра, зачастую доноров находили за рубежом. Сегодня очень актуально, чтобы у нас был свой регистр и мы могли найти донора здесь. Одна из причин заключается в том, что вероятность найти «генетического близнеца» внутри страны выше за счет происхождения. Кроме того, процедура обойдется дешевле. Заготовка клеток внутри страны обходится около полумиллиона рублей. Привезти трансплантат из-за границы будет в 3-4 раза дороже», — сказал Поликарпов. В Германии в регистрах состоят 9 млн человек, в США 13 млн, а в Израиле каждый 10 гражданин.