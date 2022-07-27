«Шанс равен 1 к 10 тысячам». В Краснодаре расскажут, почему быть донором костного мозга важно и безопасно
Найти «генетического близнеца» для пересадки костного мозга нелегко. Объясняем, почему важно вступить в регистр донорства и почему это не страшно
Для пациентов с раком крови и другими тяжелыми заболеваниями пересадка костного мозга является надеждой на спасение. Ежегодно в трансплантации нуждаются тысячи взрослых и детей. Но найти донора непросто — шанс равен 1 к 10 тысячам.
Для поиска «генетического близнеца» врачи пользуются специальными регистрами. Но потенциальных доноров в России очень мало. Дело в том, что многих пугает процедура донорства из-за незнания и различных мифов. Юга.ру поговорили с врачом-педиатром, исполнительным директором Южного регистра доноров костного мозга Романом Поликарповым, и узнали о донорстве костного мозга.
29 июля в 18:30 в Краснодаре по улице Красноармейской 55/1 (образовательный центр «Эдванс») врач проведет лекцию о донорстве костного мозга. Роман Поликарпов расскажет, как стать донором стволовых клеток и почему это совсем не страшно и безопасно. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться по ссылке.
Что такое костный мозг? Это орган кроветворной системы. Именно в нем образуются все виды клеток крови — эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Новые клетки после созревания в костном мозге выходят в кровь и циркулируют по всему телу.
У людей с раком крови, иммунодефицитными состояниями собственный костный мозг перестает правильно функционировать. И тогда им требуется пересадка стволовых клеток. Для здорового человека донорство безопасно. А сам костный мозг восполним так же, как и кровь.
Краснодарский онколог рассказал о новом детском онкоцентре:
Почему важно заниматься донорством? Пациент и донор очень похожи генетически. Но шанс найти донора для больного составляет 1 на 10 тысяч. То есть только один человек из 10 тыс. подойдет для трансплантации.
Подбирают доноров с помощью специальных регистров — это база данных о фенотипах людей, готовых поделиться стволовыми клетками. В России существует несколько таких регистров. Один из самых крупных — Национальный регистр имени Васи Перевощикова.
Как рассказал Роман Поликарпов, на все регистры России приходится порядка 200 тыс. человек потенциальных доноров. Количество людей, нуждающихся в пересадке, составляет от 5 до 10 тыс. человек ежегодно. По данным Минздрава помощь получают порядка 2 тыс. человек. Чтобы помочь большему числу пациентов, нужно, чтобы в реестре было не менее миллиона человек.
«Пока не было национального регистра, зачастую доноров находили за рубежом. Сегодня очень актуально, чтобы у нас был свой регистр и мы могли найти донора здесь. Одна из причин заключается в том, что вероятность найти «генетического близнеца» внутри страны выше за счет происхождения. Кроме того, процедура обойдется дешевле. Заготовка клеток внутри страны обходится около полумиллиона рублей. Привезти трансплантат из-за границы будет в 3-4 раза дороже», — сказал Поликарпов.
В Германии в регистрах состоят 9 млн человек, в США 13 млн, а в Израиле каждый 10 гражданин.
Читайте также:
Почему внутри страны так мало доноров? Одной из причин является незнание того, как происходит забор биоматериала. Многие путают костный мозг со спинным и думают, что их ждут сложные медицинские манипуляции.
Люди не имеют четкого представления, как происходит донорство. Костный и спинной мозг — два абсолютно разных органа. Сдают эти стволовые клетки двумя разными способами. Один из них повлиял на то, что сегодня люди путают эти органы. Есть способ сдачи клеток путем прокола тазовой кости, а второй способ — из вены.
Проблема нехватки доноров связана с неинформированностью населения. Поэтому люди часто не знают, как происходит процедура и боятся сдавать костный мозг. Врач объяснил, что внешне подготовленные для трансплантации клетки выглядит, как пакет с кровью.
Для донора это безопасная процедура. Полностью клетки в организме восстановятся в течение трех недель.
Как стать донором? Для этого нужно вступить в регистр. Сделать это может любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет с массой тела не менее 50 кг и не имеющий серьезных хронических заболеваний.
Вступить можно двумя способами: сдать образец крови из вены в любом медицинском офисе «Инвитро» или мазок из ротовой полости. После этого образец направят в лабораторию для типирования, по которому в дальнейшем будет подбираться пара.
Если такое совпадение произойдет, то с вами свяжутся сотрудники регистра и пригласят для полного обследования. Если медицинские противопоказания будут отсутствовать, то вы станете донором.
Отметим, по данным Национального регистра имени Васи Перевощикова, на юге России больше всего доноров проживают в Краснодарском крае — около 2,5 тыс. человек.