У сапсанов на крыше Уралсиба в Уфе в кладке появилось два яйца

Сапсаны на крыше Уралсиба в Уфе готовятся стать родителями. В кладке появилось первые два яйца

В этом году у сокола появилась новая партнерша, поэтому брачный период затянулся дольше обычного. Как правило, он занимает 19–21 день после их возвращения. По прогнозам, первый птенец появится через 35–36 дней после появления кладки. В возрасте трех недель банк планирует провести кольцевание молодых сапсанов.

У сапсанов, ежегодно гнездующих на крыше Уралсиба в Уфе, в кладке появилось уже два яйца. В ближайшее время может появиться еще одно или два. Следить за жизнью пернатой семьи онлайн желающие смогут уже на следующей неделе.

В прошлом году соколы не вывели потомства: самка отложила одно пустое яйцо и вскоре покинула гнездовую площадку. Как отмечает орнитолог проекта Эльза Габбасова, такие ситуации у птиц случаются нередко. Подобное может происходить раз в несколько лет, особенно при смене партнера.

Проект онлайн-наблюдения за сапсанами на крыше банка реализуется с 2019 года. За эти годы Уралсиб помог пернатым вырастить 14 птенцов.

Перед возвращением птиц команда банка готовит площадку: убирает остатки прошлогодней добычи и следы гнездования, обновляет слой насыпи и проверяет дренаж. В период гнездования Уралсиб следит за безопасностью подопечных, особенно во время насиживания яиц — доступ на верхний этаж в этот период ограничен, а все работы на крыше приостанавливаются. Сотрудники банка следят за работой онлайн-камер, передают данные орнитологам и дают доступ для фотофиксации и кольцевания, а также помогают птенцам возвращаться на крышу после первых полетов.

Узнать, что происходит на крыше Уралсиба и почему сапсанам приглянулось это место, можно в фильме участника проекта и члена Башкирского отделения союза охраны птиц РФ Галии Гайсиной и группы ученых по ссылке.

Напомним, что в этом году сапсаны вернулись на крышу Уралсиба в Уфе 16 марта.