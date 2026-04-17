Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 2025 год, согласно которой прибыль банка составила 4,7 млрд рублей

Результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2025 году агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Уралсиба до уровня А (RU) со стабильным прогнозом, агентство НКР — до уровня A+.ru со стабильным прогнозом, а «Эксперт РА» — до уровня ruА со стабильным прогнозом.