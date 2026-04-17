Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 2025 год
Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 2025 год, согласно которой прибыль банка составила 4,7 млрд рублей
Активы банка за указанный период составили 784,8 млрд рублей, а капитал — 115,4 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются Уралсибом с запасом.
Результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2025 году агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Уралсиба до уровня А (RU) со стабильным прогнозом, агентство НКР — до уровня A+.ru со стабильным прогнозом, а «Эксперт РА» — до уровня ruА со стабильным прогнозом.
Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 ипотечных банков за 2025 год.
Вчера, 16:30Незаконные постройки, мертвые реки и ливневки из 1960-х
Почему Дагестан оказался не готов к историческому наводнению
Вчера, 16:40В Краснодаре появились новые урны с изображением Екатеринодарской крепости
Их установили вместо баков с буквой «Е»
15 апреля, 12:45Паром из Краснодара в Адыгею
Как работает единственный общественный транспорт на реке Кубань