Краснодар вошел в топ-10 городов по снижению стоимости аренды жилья

Растущее предложение на рынке аренды вынуждает собственников снижать стоимость сдаваемого жилья

Аналитический центр Домклик изучил, как изменились ставки долгосрочной аренды в I квартале 2026 года. В исследовании учитывались однокомнатные квартиры и студии в сегменте комфорт- и эконом-класса (от 20 до 40 кв. м). Основной тенденцией аналитики выделяют снижение стоимости аренды: самое заметное произошло в Волгограде (-20,0%), Нижнем Новгороде (-16,7%) и Челябинске (-16,0%). Также в числе городов с подешевшей арендой — Санкт-Петербург (-10,6%) и Москва (5,9%). Рост цен отмечен только в Ростове-на-Дону (+25,0%) и Уфе (+2,2%). В Воронеже и Казани средняя стоимость аренды не изменилась.

В топ-10 городов по снижению цен на аренду жилья вошел Краснодар. «В марте медианная ставка снизилась на 12% и достигла 22 тыс. рублей, в то время как в декабре 2025 года она составляла 25 тыс. рублей. По итогам первых трех месяцев 2026 года в краевой столице наблюдается рост числа предложений аренды жилья (+28,7%)», — комментирует заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Чакалова.

Цены на аренду в начале 2026 года © Изображение предоставлено сервисом Домклик

Как отмечает директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи, повышенный спрос на аренду сократился, и сейчас наблюдается довольно устойчивый тренд на снижение арендных ставок: «По итогам I квартала 2026 года медианная стоимость аренды в России снизилась на 8% — уменьшать ставки собственников вынуждает растущая конкуренция. В среднем по России предложение арендных квартир увеличилось на 28,1%, а во многих городах уверенно превысило средние показатели». Динамика роста количества арендных квартир сохраняется с IV квартала 2025 года. Исследование показало, что количество доступных квартир выросло во всех крупных городах, кроме Перми (-42,1%) и Ростова-на-Дону (-30,6%). По стоимости аренды лидирует Москва (59 тыс. рублей), уверенно опережая другие города. Второе место — у Санкт-Петербурга (39 тыс. рублей). На третьем — Владивосток (38 тыс. рублей). Наиболее низкие ставки сохраняются в Волгограде и Воронеже (по 20 тыс. рублей), а также Омске и Челябинске (по 21 тыс. рублей).