Уралсиб вошел в топ-10 ипотечных банков за 2025 год — Эксперт РА

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4izPU
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Уралсиб занял девятое место в рейтинге российских банков по объему выдач и величине ипотечного портфеля за 2025 год

Аналитическое исследование подготовил портал Эксперт РА. По обоим показателям банк улучшил свои позиции по сравнению с предыдущим годом.

За 2025 год Уралсиб увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 1,7 раза — до 39,7 млрд рублей, из которых 18,6 млрд рублей выдали на покупку жилья на первичном рынке. Ипотечный портфель банка по итогам 2025 года вырос со 138,3 млрд рублей (на 1 января 2025 года) до 157,3 млрд рублей (на 1 января 2026 года).

Читайте также:

Основной рост в этот период происходил за счет кредитования по собственным программам банка. Его объем в 2025 году вырос в 4,8 раза по сравнению с 2024 годом — до 25 млрд рублей, а доля в общем объеме выдач — до 63%. Наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья. Выдачи по программе «Семейной ипотеки» за указанный период составили 14,7 млрд рублей.

Сегодня займ (18,089–28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья по собственным программам Уралсиба можно получить по ставке от 17,89% годовых. Рефинансирование ипотеки другого банка (19,18 –35,972% годовых) можно оформить по ставке от 18,99% годовых.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте.

Как писали Юга.ру, Уралсиб улучшил взаимодействие с цифровой платформой продаж недвижимости ДВИЖ.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги Жилье Ипотека Кредитование Недвижимость Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

Лента новостей

Паром из Краснодара в Адыгею
Сегодня, 12:45
Паром из Краснодара в Адыгею
Сегодня, 11:04
К Радонице в Краснодаре запустят дополнительные автобусы и трамваи: список маршрутов
Вчера, 17:52
«Анапа готовится к худшему»
Реклама на сайте