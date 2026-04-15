Уралсиб вошел в топ-10 ипотечных банков за 2025 год — Эксперт РА
Уралсиб занял девятое место в рейтинге российских банков по объему выдач и величине ипотечного портфеля за 2025 год
Аналитическое исследование подготовил портал Эксперт РА. По обоим показателям банк улучшил свои позиции по сравнению с предыдущим годом.
За 2025 год Уралсиб увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 1,7 раза — до 39,7 млрд рублей, из которых 18,6 млрд рублей выдали на покупку жилья на первичном рынке. Ипотечный портфель банка по итогам 2025 года вырос со 138,3 млрд рублей (на 1 января 2025 года) до 157,3 млрд рублей (на 1 января 2026 года).
Основной рост в этот период происходил за счет кредитования по собственным программам банка. Его объем в 2025 году вырос в 4,8 раза по сравнению с 2024 годом — до 25 млрд рублей, а доля в общем объеме выдач — до 63%. Наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья. Выдачи по программе «Семейной ипотеки» за указанный период составили 14,7 млрд рублей.
Сегодня займ (18,089–28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья по собственным программам Уралсиба можно получить по ставке от 17,89% годовых. Рефинансирование ипотеки другого банка (19,18 –35,972% годовых) можно оформить по ставке от 18,99% годовых.
