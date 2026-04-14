Снег, град и пробки перед сезоном. Апрельская непогода обрушилась на Сочи и парализовала федеральную трассу
Мощный снегопад и град повредили сады в прибрежных поселках и вызвали транспортный коллапс на трассе Джубга — Сочи
Утром 14 апреля телеграм-канал Sochi Today сообщил, что на курорт обрушилась внезапная непогода: сначала мощный град накрыл прибрежные поселки Лоо, Хобза и Вардане, а затем начался обильный снегопад, который перешел в сильный дождь. Из-за стихии было парализовано движение на единственной автодороге, связывающей курорт с остальным краем — федеральной трассе Джубга — Сочи.
Дороги и тротуары в прибрежных поселках за считаные минуты покрылись слоем льда. В садах и огородах град повредил молодые посевы и побил цветущие плодовые деревья — яблони, сливы и груши.
В горной части Сочи температура опустилась до -8 °С. Обильные снегопады зафиксированы до высоты 1100 метров над уровнем моря, ниже шли проливные дожди. На федеральной трассе образовались многокилометровые пробки: многие водители к середине апреля уже успели сменить зимнюю резину на летнюю, что сделало движение по заснеженной дороге крайне затруднительным.
От +20 °C до снегопада:
Коммунальные и дорожные службы перешли на усиленный режим работы. Техника задействована на самых проблемных участках, приоритет отдается маршрутам общественного транспорта и улицам с социальными объектами.
Напомним, что подобные снежные коллапсы на трассе Джубга — Сочи случаются регулярно: в январе этого года непогода привела к закрытию участка дороги для большегрузного транспорта в районе Магри и Зубовой щели. Старая трасса А-147, проходящая через горные серпантины и прибрежные поселки, давно не справляется с потоком машин. Строительство новой скоростной дороги Джубга — Сочи, которая должна сократить путь с семи часов до полутора, в марте 2026 года было приостановлено из-за вопросов финансирования — об этом сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин. Продолжается лишь проектирование и строительство обхода Адлера.
