Мощный снегопад и град повредили сады в прибрежных поселках и вызвали транспортный коллапс на трассе Джубга — Сочи

Утром 14 апреля телеграм-канал Sochi Today сообщил, что на курорт обрушилась внезапная непогода: сначала мощный град накрыл прибрежные поселки Лоо, Хобза и Вардане, а затем начался обильный снегопад, который перешел в сильный дождь. Из-за стихии было парализовано движение на единственной автодороге, связывающей курорт с остальным краем — федеральной трассе Джубга — Сочи.

Дороги и тротуары в прибрежных поселках за считаные минуты покрылись слоем льда. В садах и огородах град повредил молодые посевы и побил цветущие плодовые деревья — яблони, сливы и груши.

В горной части Сочи температура опустилась до -8 °С. Обильные снегопады зафиксированы до высоты 1100 метров над уровнем моря, ниже шли проливные дожди. На федеральной трассе образовались многокилометровые пробки: многие водители к середине апреля уже успели сменить зимнюю резину на летнюю, что сделало движение по заснеженной дороге крайне затруднительным.