Краснодарский край стал лидером по ДТП с электросамокатами. За три месяца — 34 аварии

13 апреля «Коммерсантъ» сообщил, что Госавтоинспекция опубликовала отчет об аварийности в стране за январь-март текущего года. В нем есть отдельный раздел о ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). К ним относятся электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и другие подобные устройства.

С начала года произошло 145 таких аварий, это на 5% больше, чем за тот же период 2025-го. В ДТП ранено 154 человека, трое погибли.