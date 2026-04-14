Краснодарский край стал лидером по ДТП с электросамокатами. За три месяца — 34 аварии
Антирейтинг регионов по ДТП с СИМ возглавили Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург
13 апреля «Коммерсантъ» сообщил, что Госавтоинспекция опубликовала отчет об аварийности в стране за январь-март текущего года. В нем есть отдельный раздел о ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). К ним относятся электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и другие подобные устройства.
С начала года произошло 145 таких аварий, это на 5% больше, чем за тот же период 2025-го. В ДТП ранено 154 человека, трое погибли.
Пример Благовещенска заразителен:
Краснодарский край возглавил антирейтинг российских регионов по количеству ДТП с участием СИМ. За три месяца на Кубани произошло 34 аварии. Следом идут Москва и Санкт-Петербург (по 15), Ростовская область и Башкортостан (по 6), Волгоградская область (5).
В отчете ГИБДД говорится, что подавляющее большинство аварий произошло по вине самих катающихся. Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман сообщила, что основная часть происшествий, попавших в статистику, случилась с участием частных электросамокатов, а не прокатных.
Как писали Юга.ру, в России планируют повысить штрафы для самокатчиков. За езду в нетрезвом виде — 30 тыс. рублей.