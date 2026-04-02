В Краснодаре под другим названием показывают фильм «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом
В краснодарских кинотеатрах показывают американский научно-фантастический фильм Фила Лорда и Кристофера Миллера (12+)
Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что со 2 апреля в Краснодаре показывают фильм «Проект «Конец света», но под другим названием — «Минуточку».
«Это конец света, и спасение твоего мира зависит только от тебя. Время уходит. Минуточку, это твой личный проект «Конец света»! Случится ли он, решение за тобой» — сказано в описании.
«Проект «Конец света» — американский научно-фантастический фильм режиссеров Фила Лорда и Кристофера Миллера. Сценарий написан по мотивам романа Энди Вейра «Проект «Аве Мария». Главную роль в фильме исполняет Райан Гослинг.
Райланд Грейс приходит в себя на космическом корабле без памяти. Постепенно он вспоминает, что его миссия — найти источник спасения для умирающего Солнца. В одиночку он пытается выполнить задачу, но обнаруживает, что у звезды Тау Кита припаркован еще один инопланетный корабль.
Посмотреть фильм «Проект «Конец света» можно в сети кинотеатров «Монитор» в ТРЦ «Красная Площадь», ТРК «СБС Мегамолл», «Монитор Сити de Luxe» и «Киносет Любимово».
Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара на майских праздниках не покажут зарубежные фильмы. Зрители не смогут увидеть продолжение «Дьявол носит Prada».