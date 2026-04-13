В Краснодаре и окрестностях 19 дней будут отлавливать бездомных собак
С 13 апреля по 1 мая пройдет плановый отлов собак
Пресс-служба краснодарского муниципального приюта для собак сообщила, что с 13 апреля по 1 мая пройдет отлов безнадзорных животных.
Собак будут отлавливать:
- в микрорайонах Фестивальном и имени Маршала Жукова;
- в станице Елизаветинской;
- в хуторах Копанском и Восточном;
- на городских и поселковых кладбищах.
«Нами прикрывались, чтобы завуалировать убийства»:
Владельцев животных просят следить за питомцами и не отпускать их на самовольный выгул. Во время прогулок с собаками необходимо использовать поводок.
Строительство муниципального приюта для бездомных животных началось в Краснодаре в октябре 2023 года. Официальное открытие в тестовом режиме состоялось 17 апреля 2025-го. Сейчас учреждение полноценно функционирует и работает по системе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск).
Как писали Юга.ру, 13 апреля стало известно, что под Анапой заработает стационар для экстренной помощи дельфинам.