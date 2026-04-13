В Краснодаре и окрестностях 19 дней будут отлавливать бездомных собак

Пресс-служба краснодарского муниципального приюта для собак сообщила , что с 13 апреля по 1 мая пройдет отлов безнадзорных животных.

Владельцев животных просят следить за питомцами и не отпускать их на самовольный выгул. Во время прогулок с собаками необходимо использовать поводок.

Строительство муниципального приюта для бездомных животных началось в Краснодаре в октябре 2023 года. Официальное открытие в тестовом режиме состоялось 17 апреля 2025-го. Сейчас учреждение полноценно функционирует и работает по системе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск).