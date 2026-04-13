«Роза Хутор» начинает регламентные работы на канатных дорогах и открывает горный парк «Стрела»

На «Роза Хутор» временно приостановлены основные подъемники, но открыт горный парк «Стрела» с альпаками, ратраками и волшебным гонгом

Однако в межсезонье у гостей курорта остается возможность совершить путешествие на канатной дороге «Стрела», которая является самой длинной в Европе — ее протяженность составляет около четырех километров. Дорога соединяет Роза Долину (560 метров над уровнем моря) с одноименным горным парком «Стрела», расположенным на высоте 1600 метров.

На курорте «Роза Хутор» завершился зимний сезон, и началась активная подготовка к летнему периоду. В период с 13 по 30 апреля на профилактику отправятся подъемники, ведущие до отметки 2320 метров над уровнем моря, включая знаковые канатные дороги «Олимпия» и «Кавказский экспресс».

В горном парке «Стрела» посетителей ждут живописные панорамы Кавказских гор. Там же можно посетить выставку современной горной техники, где представлены ратраки и снежные пушки, попробовать итальянскую кухню в ресторане «Пастория», пообщаться с альпаками и даже призвать теплое лето, ударив в волшебный гонг.

Начиная с 27 апреля возобновит работу канатная дорога «Олимпия», которая считается одной из самых зрелищных на «Роза Хутор». Она проходит над пропастью и открывает панорамные виды на хребты Аибга и Псехако. Эта дорога ведет к Горной Олимпийской деревне, находящейся на высоте 1100 метров над уровнем моря. В этот же день для гостей заработает горный аттракцион родельбан — управляемые альпийские сани, способные разгоняться до 40 км/ч по специальному треку с тремя виражами.

С 27 по 30 апреля на курорте будет действовать специальный тариф с выгодой до 40%. За 2850 рублей можно будет подняться на канатной дороге «Олимпия», насладиться видами на Кавказские горы, посетить парк альпак «Пача Мама» и покататься на родельбане в Горной Олимпийской деревне.

Во время межсезонья и проведения регламентных работ в Роза Долине ежедневно открыт для свободного посещения интерактивный парк «Моя Россия», который включает 11 павильонов с экспозициями, посвященными истории и культуре страны.

Полноценный летний сезон на «Роза Хутор» стартует 1 мая. Для гостей будут доступны 64 километра пеших троп, 20 километров воздушного путешествия на канатных дорогах курорта, включая открытый подъемник «Эдельвейс», ведущий на южный склон хребта Аибга, парк водопадов «Менделиха» и самая высокая смотровая площадка Сочи — Каменный столб, расположенный на высоте 2509 метров над уровнем моря.