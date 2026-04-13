«Аэрополис» за 45 млрд рублей. Краснодарский аэропорт предлагают превратить в хаб для всего юга России
В Столыпинском клубе представили концепцию развития приаэропортовой территории — от нового терминала с 10 телетрапами до складов для маркетплейсов и гостиниц
11 апреля «Ведомости Юг» сообщили, что из аэропорта Краснодара предлагают сделать полноценный авиационный хаб с четырьмя функциональными контурами. Примерный объем инвестиций оценивается в 45 млрд рублей. С концепцией выступили в рамках краснодарского Столыпинского клуба. Один из авторов идеи — исполнительный директор Краснодарского института экономики роста имени Столыпина Александр Полиди.
В четыре контура «Аэрополиса» войдут:
- транспортный — аэровокзал, объединенный с городским, железнодорожным и автобусным транспортом;
- логистический — склады, распределительные центры и мощности для маркетплейсов;
- индустриальный — упаковка, маркировка, сертификация;
- деловой и сервисный — офисы и гостиницы.
Предполагается, что хаб будет обслуживать не только Краснодар, но и побережье Черного моря, Северный Кавказ и внешнеэкономические направления. По оценкам экспертов, площадь приаэропортовой зоны развития составит 2,6 тысячи гектаров.
Новый аэровокзальный терминал займет около 83 тыс. кв. метров и получит 10 телетрапов. При существующей инфраструктуре аэропорт сможет выполнять 30 взлетно-посадочных операций в час, а при строительстве в перспективе 8–10 лет третьей взлетно-посадочной полосы — до 45.
Пока концепция — это лишь идея. Авторы хотят закрепить ее мастер-планом развития территории до 2040 года и внести соответствующие изменения в генплан Краснодара. То есть до реализации — долгий путь через проектирование, согласования и привлечение инвесторов.
Напомним, аэропорт Краснодара возобновил работу в сентябре 2025 года после более чем трехлетнего перерыва из-за начала СВО. До сих пор он функционирует с ограничениями и периодически закрывается из-за угроз безопасности.
Справка. Столыпинский клуб — это неформальное сообщество представителей бизнеса, органов власти, экономистов и ученых, которых связывает взгляд на проблему экономического развития России. Объединение создано в 2007 году по инициативе Бориса Титова и союза предпринимателей «Деловая Россия».
