В Столыпинском клубе представили концепцию развития приаэропортовой территории — от нового терминала с 10 телетрапами до складов для маркетплейсов и гостиниц

11 апреля «Ведомости Юг» сообщили, что из аэропорта Краснодара предлагают сделать полноценный авиационный хаб с четырьмя функциональными контурами. Примерный объем инвестиций оценивается в 45 млрд рублей. С концепцией выступили в рамках краснодарского Столыпинского клуба. Один из авторов идеи — исполнительный директор Краснодарского института экономики роста имени Столыпина Александр Полиди.

В четыре контура «Аэрополиса» войдут:

транспортный — аэровокзал, объединенный с городским, железнодорожным и автобусным транспортом;

логистический — склады, распределительные центры и мощности для маркетплейсов;

индустриальный — упаковка, маркировка, сертификация;

деловой и сервисный — офисы и гостиницы.

Предполагается, что хаб будет обслуживать не только Краснодар, но и побережье Черного моря, Северный Кавказ и внешнеэкономические направления. По оценкам экспертов, площадь приаэропортовой зоны развития составит 2,6 тысячи гектаров.

Новый аэровокзальный терминал займет около 83 тыс. кв. метров и получит 10 телетрапов. При существующей инфраструктуре аэропорт сможет выполнять 30 взлетно-посадочных операций в час, а при строительстве в перспективе 8–10 лет третьей взлетно-посадочной полосы — до 45.