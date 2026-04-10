Налоговая служба Краснодара напомнила о рисках «серой» занятости
Неформальная занятость остается одной из самых актуальных проблем в отношениях между работодателем и работником
Понятие неформальной занятости включает в себя любые виды трудовых отношений, основанные только на устной договоренности. Как объяснили в ИФНС по Краснодару, «серый» сотрудник получает финансовое преимущество в виде того, что неуплаченные налоги остаются у него, но при этом он сталкивается с ущемлением своих социальных и трудовых прав.
Основные минусы неформальной занятости
для работника:
- риск получать заниженную зарплату или не получить зарплату вовсе,
- уязвимость в социальных гарантиях (отсутствие отпуска или его оплаты, права на оплачиваемый больничный, расчета при увольнении),
- невозможность обратиться за налоговыми вычетами, кредитом в банке,
- отсутствие пенсионных начислений.
для работодателя:
- налоговая, административная и уголовная ответственности за выплату «теневой» зарплаты,
- потеря авторитетности бизнеса, его привлекательности на рынке труда,
- снижение уровня квалификации кандидатов, качества их работы.
Важно: работодатель не может заставить работника получать зарплату в конверте. При этом ответственность за «серые» выплаты несут обе стороны. Работникам следует объективно оценивать перспективы «серой» зоны трудоустройства и ответственно подходить к вопросу трудовых отношений.
