Налоговая служба Краснодара напомнила о рисках «серой» занятости

  Деньги в конверте © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Деньги в конверте © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Неформальная занятость остается одной из самых актуальных проблем в отношениях между работодателем и работником

Понятие неформальной занятости включает в себя любые виды трудовых отношений, основанные только на устной договоренности. Как объяснили в ИФНС по Краснодару, «серый» сотрудник получает финансовое преимущество в виде того, что неуплаченные налоги остаются у него, но при этом он сталкивается с ущемлением своих социальных и трудовых прав.

Основные минусы неформальной занятости

для работника:

  • риск получать заниженную зарплату или не получить зарплату вовсе,
  • уязвимость в социальных гарантиях (отсутствие отпуска или его оплаты, права на оплачиваемый больничный, расчета при увольнении),
  • невозможность обратиться за налоговыми вычетами, кредитом в банке,
  • отсутствие пенсионных начислений.

для работодателя:

  • налоговая, административная и уголовная ответственности за выплату «теневой» зарплаты,
  • потеря авторитетности бизнеса, его привлекательности на рынке труда,
  • снижение уровня квалификации кандидатов, качества их работы.

Важно: работодатель не может заставить работника получать зарплату в конверте. При этом ответственность за «серые» выплаты несут обе стороны. Работникам следует объективно оценивать перспективы «серой» зоны трудоустройства и ответственно подходить к вопросу трудовых отношений.

Как писали Юга.ру, россиян предупреждают о новом виде мошенничества, основанном на фишинговом сайте ФНС.

Реклама на сайте