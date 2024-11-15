Как подключить налоговые уведомления на Госуслугах? Инструкция от ФНС

Вся Россия

Распечатать

  • Госуслуги © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Госуслуги © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Федеральной налоговой службе напомнили, как настроить уведомления о начисленных налогах на Госуслугах

С 1 июля 2023 года граждане России могут получать электронные налоговые уведомления в личном кабинете на Госуслугах. 

Вот как подключить опцию:

  • зарегистрируйтесь на Госуслугах и подтвердите свою учётную запись;
  • зайдите в личный кабинет и во вкладке «Документы» выберите «Доходы и налоги», нажмите на ссылку «Налоговые уведомления»/ «Подключить»;
  • проверьте данные, нажмите «Отправить в «Госключ» и перейдите в приложение;
  • подпишите согласие — на это дают 24 часа. Если время истекло, повторите всё заново.

«Госключ» автоматически направит подписанное согласие в ФНС. Налоговые уведомления появятся в личном кабинете на Госуслугах в разделе «Доходы и налоги» в течение 1 рабочего дня после отправки согласия. 

Оплатить налоги также можно онлайн в личном кабинете на Госуслугах.

Как писали Юга.ру, до 2 декабря 2024 года жители Краснодарского края должны уплатить налоги на землю, недвижимость, транспорт и доходы по вкладам.

Деньги Налоги Финансы Цены Экономика

Новости

В Краснодаре на проект реставрации колоннады в Чистяковской роще выделят 2 млн рублей
В Адыгее проходят съемки сериала «Арсеньев». Картина рассказывает о жизни путешественника и исследователя Дальнего Востока начала XX века
Власти Краснодара вновь заговорили о реставрации Дома купца Лихацкого. На работы планируют выделить 114 млн рублей
В Краснодар приедут участники «Квартета И». Они представят свой новый фильм
Андерсен для взрослых. В сети появился трейлер хоррор-версии «Русалочки»
В Краснодаре пройдет бесплатная выставка «Перцепция цвета»

Лента новостей

Краснодар продолжают украшать к Новому году
Вчера, 17:16
Краснодар продолжают украшать к Новому году
В центре города устанавливают первую елку
Как уехать из Краснодара в Москву и Санкт-Петербург на Новый год 2025?
Вчера, 15:05
Как уехать из Краснодара в Москву и Санкт-Петербург на Новый год 2025?
Сколько осталось билетов на поезд, в какие дни и сколько стоят
В Краснодарском крае снова подорожало сливочное масло и другие молочные продукты
Вчера, 13:30
В Краснодарском крае снова подорожало сливочное масло и другие молочные продукты

Реклама на сайте