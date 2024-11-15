Как подключить налоговые уведомления на Госуслугах? Инструкция от ФНС
В Федеральной налоговой службе напомнили, как настроить уведомления о начисленных налогах на Госуслугах
С 1 июля 2023 года граждане России могут получать электронные налоговые уведомления в личном кабинете на Госуслугах.
Вот как подключить опцию:
- зарегистрируйтесь на Госуслугах и подтвердите свою учётную запись;
- зайдите в личный кабинет и во вкладке «Документы» выберите «Доходы и налоги», нажмите на ссылку «Налоговые уведомления»/ «Подключить»;
- проверьте данные, нажмите «Отправить в «Госключ» и перейдите в приложение;
- подпишите согласие — на это дают 24 часа. Если время истекло, повторите всё заново.
«Госключ» автоматически направит подписанное согласие в ФНС. Налоговые уведомления появятся в личном кабинете на Госуслугах в разделе «Доходы и налоги» в течение 1 рабочего дня после отправки согласия.
Оплатить налоги также можно онлайн в личном кабинете на Госуслугах.
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