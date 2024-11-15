Как подключить налоговые уведомления на Госуслугах? Инструкция от ФНС

В Федеральной налоговой службе напомнили, как настроить уведомления о начисленных налогах на Госуслугах

С 1 июля 2023 года граждане России могут получать электронные налоговые уведомления в личном кабинете на Госуслугах. Вот как подключить опцию: зарегистрируйтесь на Госуслугах и подтвердите свою учётную запись;

зайдите в личный кабинет и во вкладке «Документы» выберите «Доходы и налоги», нажмите на ссылку «Налоговые уведомления»/ «Подключить»;

проверьте данные, нажмите «Отправить в «Госключ» и перейдите в приложение;

подпишите согласие — на это дают 24 часа. Если время истекло, повторите всё заново.

«Госключ» автоматически направит подписанное согласие в ФНС. Налоговые уведомления появятся в личном кабинете на Госуслугах в разделе «Доходы и налоги» в течение 1 рабочего дня после отправки согласия.

Оплатить налоги также можно онлайн в личном кабинете на Госуслугах.