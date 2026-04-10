В Краснодаре открылась регистрация на «Тотальный диктант». Осталось всего 10 мест
Желающие принять участие в ежегодной акции в Краснодаре могут зарегистрироваться на сайте «Тотального диктанта»
10 апреля открылась регистрация на ежегодную акцию «Тотальный диктант» в Краснодаре. Принять участие может любой желающий.
Напомним, в этом году написать работу в Краснодаре можно только в одном месте, поэтому количество участников ограничено. На момент написания новости оставалось всего 10 мест.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, а затем заполнить анкету, указав ФИО, телефон и электронную почту.
«Тотальный диктант» состоится в образовательном центре «Маяк» на улице Пашковской, 83. Чтецом выступит главный редактор радио «Кубань» Юрий Степанов.
Напомним, автором текста стал писатель-прозаик, доктор филологических наук и ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов. Известно, что диктант будет посвящен Александру Пушкину.
Как писали Юга.ру, в 2024 году в Краснодаре впервые перепроверили работы отличников «Тотального диктанта».