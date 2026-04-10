В Краснодаре открылась регистрация на «Тотальный диктант». Осталось всего 10 мест

Желающие принять участие в ежегодной акции в Краснодаре могут зарегистрироваться на сайте «Тотального диктанта»

10 апреля открылась регистрация на ежегодную акцию «Тотальный диктант» в Краснодаре. Принять участие может любой желающий.

Напомним, в этом году написать работу в Краснодаре можно только в одном месте, поэтому количество участников ограничено. На момент написания новости оставалось всего 10 мест.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, а затем заполнить анкету, указав ФИО, телефон и электронную почту.