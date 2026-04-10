Сколько стоит отдых на юге России? Аналитики выяснили цены на весну и лето
Эксперты узнали, во сколько обойдется ночлег на курортах юга страны в предстоящем сезоне
7 апреля kuban.aif.ru сообщил, что аналитики сервиса «Авито Путешествия» привели средние цены на аренду разных типов жилья в весенние месяцы. В Краснодарском крае одна ночь в отеле обойдется в среднем в 6500 рублей. Загородный дом в регионе можно снять за 8300 рублей в сутки, а квартиру — за 5500 рублей.
В Крыму весной аренда квартиры стоит около 5900 рублей. Номер в отеле на полуострове в среднем снимают за 6000 рублей, а дом — за 8000 рублей. В Адыгее самые высокие цены на загородное жилье — 10800 рублей за ночь, тогда как квартира здесь обойдется всего в 2900 рублей.
Что касается летнего сезона, то в Краснодарском крае стоимость ночи в отеле вырастет до 6800 рублей. Аренда квартиры составит 5700 рублей, а загородного дома — 8400 рублей в сутки. В Крыму летом квартиру можно будет снять в среднем за 6000 рублей, дом — за 8250 рублей. В Адыгее проживание в загородных домах обойдется в 10200 рублей за сутки.
Эксперты отметили, что общая картина отражает различия в структуре спроса между разными сегментами жилья. Более стабильный рост наблюдают в сегменте загородного размещения и отелей. В сегменте квартир динамика неоднородна и меняется в зависимости от конкретного региона и сезона.
