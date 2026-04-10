Сколько стоит отдых на юге России? Аналитики выяснили цены на весну и лето

7 апреля kuban.aif.ru сообщил, что аналитики сервиса «Авито Путешествия» привели средние цены на аренду разных типов жилья в весенние месяцы. В Краснодарском крае одна ночь в отеле обойдется в среднем в 6500 рублей. Загородный дом в регионе можно снять за 8300 рублей в сутки, а квартиру — за 5500 рублей.

В Крыму весной аренда квартиры стоит около 5900 рублей. Номер в отеле на полуострове в среднем снимают за 6000 рублей, а дом — за 8000 рублей. В Адыгее самые высокие цены на загородное жилье — 10800 рублей за ночь, тогда как квартира здесь обойдется всего в 2900 рублей.