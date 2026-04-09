7 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу с патриархом Кириллом. Глава региона поблагодарил предстоятеля РПЦ за внимание к православному сообществу Кубани и пригласил его посетить регион.

«В Краснодарском крае проживают представители более 160 национальностей. Но Русская Православная Церковь — главная объединяющая сила, которая способствует сохранению гармонии и взаимоуважения в обществе. С раннего возраста мы приобщаем детей к православным ценностям. Ученики изучают в школах «Основы религиозной культуры», посещают «Час духовности», — заявил Кондратьев.

В ответ патриарх Кирилл поблагодарил губернатора за поддержку церкви, отметив, что Кубань всегда отличалась глубокой верой и верностью традициям, а уровень взаимодействия светской и духовной власти в регионе заслуживает высокой оценки.

Встреча губернатора с главой РПЦ прошла на фоне громкого градостроительного скандала в Краснодаре. В Юбилейном микрорайоне местные жители более полутора лет протестуют против возведения огромного храма на набережной реки Кубань. Активисты готовятся к личной встрече с патриархом во время его предстоящего визита в город. Согласно опубликованной информации, глава РПЦ посетит Краснодар 25 апреля. Мероприятие пройдет на базе КубГУ на улице Ставропольской, 149 с 08:00 до 17:00. О чем именно пойдет речь во время визита, официально не сообщается.