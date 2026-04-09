«Главная объединяющая сила». Губернатор Краснодарского края встретился с патриархом Кириллом на фоне протестов против строительства храма в ЮМР
Вениамин Кондратьев посетил Москву и рассказал главе РПЦ о приобщении детей к православным ценностям
7 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу с патриархом Кириллом. Глава региона поблагодарил предстоятеля РПЦ за внимание к православному сообществу Кубани и пригласил его посетить регион.
«В Краснодарском крае проживают представители более 160 национальностей. Но Русская Православная Церковь — главная объединяющая сила, которая способствует сохранению гармонии и взаимоуважения в обществе. С раннего возраста мы приобщаем детей к православным ценностям. Ученики изучают в школах «Основы религиозной культуры», посещают «Час духовности», — заявил Кондратьев.
В ответ патриарх Кирилл поблагодарил губернатора за поддержку церкви, отметив, что Кубань всегда отличалась глубокой верой и верностью традициям, а уровень взаимодействия светской и духовной власти в регионе заслуживает высокой оценки.
Встреча губернатора с главой РПЦ прошла на фоне громкого градостроительного скандала в Краснодаре. В Юбилейном микрорайоне местные жители более полутора лет протестуют против возведения огромного храма на набережной реки Кубань. Активисты готовятся к личной встрече с патриархом во время его предстоящего визита в город. Согласно опубликованной информации, глава РПЦ посетит Краснодар 25 апреля. Мероприятие пройдет на базе КубГУ на улице Ставропольской, 149 с 08:00 до 17:00. О чем именно пойдет речь во время визита, официально не сообщается.
Напомним, жители ЮМР выступают против возведения огромного храмового комплекса в месте, где они привыкли гулять, проводить семейные праздники и устанавливать новогоднюю елку. По их словам, в пешей доступности от предполагаемой стройки уже действуют храм и часовня, поэтому необходимости в новом религиозном объекте именно на этом месте они не видят.
«Мы против застройки. Наумов, выйди к людям»
Жители собирали тысячи подписей, направляли обращения президенту Владимиру Путину, губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву и мэру Краснодара Евгению Наумову, но ответа так и не получили. Городская администрация десятки раз отказывала в проведении официальных митингов.
14 января глава Краснодара Евгений Наумов подписал постановление о межевании земли под новый храм в Юбилейном микрорайоне, против которого выступают жители. Для возведения религиозного объекта 70 соток земли вывели из состава рекреационных территорий.
В ходе общественных обсуждений абсолютное большинство участников высказалось против застройки зеленой зоны, однако комиссия по землепользованию мэрии не учла эти голоса и рекомендовала разрешить строительство. Губернатор Кубани в конце 2025 года заявил, что решение по строительству храма принято окончательно. По его словам, храм будет посвящен участникам СВО. Ранее на встрече с общественниками он жестко отреагировал на слова председателя районного совета о том, что подавляющее большинство местных жителей против объекта: «А надо, чтобы были за», — заявил тогда губернатор.
