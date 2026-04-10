Корпоративный счет в банке Китая: какой вид выбрать и как открыть

Эксперты рассказали о видах корпоративных счетов в китайских банках, требованиях к иностранным клиентам и других аспектах при открытии счета

Банковский счет в Китае для бизнеса облегчает финансовое взаимодействие с китайскими партнерами, помогает выстраивать долгосрочные деловые отношения, снижает риски, связанные с колебаниями валют и сложностью местного регулирования. Рассказываем, как открыть счет в Китае, какие преимущества дает такой счет и какие требования предъявляют китайские банки к иностранным клиентам.

Чем выгоден корпоративный счет в Китае

Крупнейшие государственные банки контролируют значительную часть сектора и предлагают высокотехнологичные решения: мобильные платежи, электронные кошельки, блокчейн-платформы, инструменты на базе ИИ. Корпоративный счет дает следующие преимущества:

доступ одновременно к 16 валютам для гибкости в управлении международными финансовыми потоками, операции в юанях: упрощенные расчеты с местными партнерами и экспортно-импортные сделки, снижение валютных рисков,

Требования к компаниям при открытии счета в Китае

Иностранные граждане и юридические лица, желающие открыть счет в китайском банке, обязаны доказать экономическую деятельность и наличие устойчивых деловых связей с китайскими контрагентами. К таким доказательствам относятся:

счета-фактуры или инвойсы, подтверждающие регулярное взаимодействие с местными компаниями.

При открытии корпоративного счета в банке Китая важно наличие реального физического присутствия на территории страны — офиса, склада или другого постоянного места деятельности, которое можно документально подтвердить.

Обязательным условием является очное присутствие директора или официального представителя организации в банке для прохождения идентификации. Некоторые финучреждения допускают удаленное открытие счета в Китае, что удобно для международных компаний и стартапов без постоянного представительства в КНР.