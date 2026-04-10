Корпоративный счет в банке Китая: какой вид выбрать и как открыть
Эксперты рассказали о видах корпоративных счетов в китайских банках, требованиях к иностранным клиентам и других аспектах при открытии счета
Банковский счет в Китае для бизнеса облегчает финансовое взаимодействие с китайскими партнерами, помогает выстраивать долгосрочные деловые отношения, снижает риски, связанные с колебаниями валют и сложностью местного регулирования. Рассказываем, как открыть счет в Китае, какие преимущества дает такой счет и какие требования предъявляют китайские банки к иностранным клиентам.
Чем выгоден корпоративный счет в Китае
Крупнейшие государственные банки контролируют значительную часть сектора и предлагают высокотехнологичные решения: мобильные платежи, электронные кошельки, блокчейн-платформы, инструменты на базе ИИ. Корпоративный счет дает следующие преимущества:
- мультивалютные операции: доступ одновременно к 16 валютам для гибкости в управлении международными финансовыми потоками,
- операции в юанях: упрощенные расчеты с местными партнерами и экспортно-импортные сделки, снижение валютных рисков,
- доступ к инвестиционным и государственным программам: поддержка через государственные программы, стимулирующие экспорт и развитие бизнеса,
- современные технологии управления счетом: контроль финансовых потоков в реальном времени.
Требования к компаниям при открытии счета в Китае
Иностранные граждане и юридические лица, желающие открыть счет в китайском банке, обязаны доказать экономическую деятельность и наличие устойчивых деловых связей с китайскими контрагентами. К таким доказательствам относятся:
- действующие контракты на поставку товаров или оказание услуг,
- подписанные соглашения о сотрудничестве,
- счета-фактуры или инвойсы, подтверждающие регулярное взаимодействие с местными компаниями.
При открытии корпоративного счета в банке Китая важно наличие реального физического присутствия на территории страны — офиса, склада или другого постоянного места деятельности, которое можно документально подтвердить.
Обязательным условием является очное присутствие директора или официального представителя организации в банке для прохождения идентификации. Некоторые финучреждения допускают удаленное открытие счета в Китае, что удобно для международных компаний и стартапов без постоянного представительства в КНР.
Виды корпоративных счетов в Китае
В банках Китая можно открыть несколько видов счетов, каждый из которых используется для определенных финансовых операций.
Основной расчетный счет является центральным инструментом финансовой деятельности компании. Через него проходят:
- выплаты заработной платы сотрудникам,
- уплата налогов и обязательных платежей,
- основные корпоративные операции.
Законодательство позволяет иметь только один основной счет для одной компании в конкретном банке — это обеспечивает прозрачность финансовых операций и контроль со стороны банка и государственных органов.
Дополнительный расчетный счет используется для операций, не связанных с налогами или выплатой зарплат. Чаще всего он применяется для:
- экспортно-импортных расчетов,
- взаиморасчетов с иностранными партнерами,
- финансирования отдельных проектов или подразделений компании.
Использование этого типа счета требует ведения бухгалтерского учета и контроля со стороны банка и Госадминистрации валютного контроля (SAFE).
Инвестиционный счет требуется компаниям, планирующим:
- вкладывать средства в строительство объектов,
- приобретать оборудование,
- участвовать в инвестиционных фондах.
Каждая транзакция требует подтверждения цели перевода, а компания обязана вести регулярную отчетность в соответствии с правилами валютного контроля.
Валютный счет позволяет проводить операции в иностранных валютах (USD, EUR, HKD). Он используется для:
- получения платежей от зарубежных клиентов,
- оплаты контрактов с иностранными поставщиками,
- конвертации валюты в юани с соблюдением правил SAFE.
Как открыть корпоративный счет в Китае
К полностью иностранным предприятиям (WFOE) предъявляют повышенные требования — так банки и регуляторы обеспечивают прозрачность источников средств и подтверждают реальность экономической деятельности.
Процедура открытия счета состоит из нескольких этапов:
- сбор полного пакета регистрационных и корпоративных документов,
- подача информации о компании и планируемых операциях,
- интервью для подтверждения личности и цели деятельности компании,
- заключение официального банковского соглашения,
- активация счета и получение доступа к онлайн- и мобильному банкингу.
Сроки зависят от типа счета и выбранного банка. Открытие базового корпоративного RMB-счета может занимать 3–5 рабочих дней, тогда как мультивалютные или международные счета требуют до 3–4 недель.
Для одобрения открытия счета банки обычно запрашивают:
- регистрационные документы компании (бизнес-лицензию, налоговую регистрацию, устав, сведения о структуре собственности),
- паспорт директора или законного представителя (для иностранных компаний), а также паспорта всех бенефициаров и акционеров,
- подтверждение юридического или фактического адреса в Китае (договор аренды, коммунальные счета),
- контактные данные (китайский номер телефона, зарегистрированный на имя представителя).
При ведении внешней торговли может потребоваться предоставление контрактов, инвойсов, таможенных деклараций или иных документов, подтверждающих экономическую активность.
