Из Сочи могут запустить прямые рейсы в Китай. Что известно?

2 апреля замгендиректора по коммерческой деятельности холдинга «Аэродинамика» Александр Никонов сообщил ТАСС, что аэропорт Сочи планирует запустить прямые рейсы из Китая. По его словам, в первую очередь курорт рассматривается как туристическое направление для китайских путешественников.

Отметим, полет из Москвы в Пекин длится чуть больше 7 часов. Для рейсов из Сочи время в пути, скорее всего, составит от 8 до 10 часов. Сейчас перелет из Краснодарского края в Китай с пересадками занимает около суток.

Для таких дальних маршрутов, как правило, выбирают большие авиалайнеры. На рейсах Москва — Пекин пассажиров обслуживают Airbus A330 (Air China, Hainan Airlines) и Boeing 777 («Аэрофлот»).

Напомним, что, помимо Москвы, прямые рейсы между Китаем и Россией выполняются из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска и городов Дальнего Востока.