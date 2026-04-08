В краснодарском экоцентре пройдет гаражная распродажа с участием стилиста
Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 12 апреля весеннюю гаражную распродажу. Все вырученные средства направят на поддержку организации.
Гости смогут найти вещи в хорошем состоянии по низким ценам и получить модные консультации от персонального стилиста Юлии Аносовой. Также будут представлены издания книжного магазина «Чарли».
Помимо этого, при покупке одежды любой гость сможет принять участие в розыгрыше бесплатного вывоза вторсырья на экомобиле.
«Предлагаем собраться вместе, чтобы осознанно обновить гардероб и экологично расстаться с ненужными вещами», — написали организаторы.
Мероприятие состоится 12 апреля с 12:00 до 18:00 на улице Одесской, 48В. Вход свободный.
«Чистая среда» — некоммерческая организация, которая продвигает осознанное потребление и раздельный сбор отходов, а также проводит волонтерские уборки с 2017 года. Помимо этого проект организует различные экопросветительские мероприятия.
В 2021 году «Чистая среда» и АНО «Собиратор» открыли «Экоцентр» — единственный пункт приема вторсырья в Краснодарском крае. Здесь принимают на переработку около 50 разновидностей вторсырья, включая очень проблемные позиции: тетрапаки, рентгеновские снимки и тому подобное.
Также в экоцентре есть секонд-хенд и проходят различные мероприятия: мастер-классы, кинопоказы, лекции. Помимо этого «Чистая среда» проводит экскурсии для детей, уборки на природе и акции раздельного сбора вторсырья в разных районах Краснодара.
