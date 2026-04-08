В краснодарском экоцентре пройдет гаражная распродажа с участием стилиста

В Краснодаре состоится гаражная распродажа. Вырученные средства пойдут на поддержку экоцентра «Чистая среда» (0+)

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 12 апреля весеннюю гаражную распродажу. Все вырученные средства направят на поддержку организации.

Гости смогут найти вещи в хорошем состоянии по низким ценам и получить модные консультации от персонального стилиста Юлии Аносовой. Также будут представлены издания книжного магазина «Чарли».

Помимо этого, при покупке одежды любой гость сможет принять участие в розыгрыше бесплатного вывоза вторсырья на экомобиле.