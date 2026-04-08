«ИНСИТИ девелопмент» вышла в лидеры Краснодарского края по объему ввода жилья

Компания «ИНСИТИ девелопмент» по итогам 1 квартала 2026 года заняла первую строку рейтинга по объемам ввода жилья в Краснодарском крае по версии Единого ресурса застройщиков.

Согласно статистике портала, за первые три месяца текущего года девелопер ввел в эксплуатацию 42 тыс. кв. м жилья. В их числе — жилые комплексы «Дом Эндемик» и «МОНО квартал». В топе застройщиков РФ по вводу жилья компания поднялась на 15 строчек и сейчас занимает 19 позицию.

«Выполнение обязательств перед партнерами и клиентами является ключевым направлением для нашей работы. Нам важно создавать качественное жилье и вносить вклад в развитие инфраструктуры города и края», — отметила директор департамента продаж «ИНСИТИ девелопмент» Ксения Гагарина.