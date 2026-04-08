В Ростовской области жители стали больше интересоваться загородными домами

Ростовская область по итогам марта 2026 года вошла в топ-10 регионов России по объемам кредитования. Основную часть сделок жители региона заключили на покупку квартир в новостройках, но с приходом весны стали проявлять интерес и к загородным домам. По данным аналитиков Сбера, спрос распределился следующим образом:

Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка:

«Мы видим, как донской ипотечный рынок постепенно восстанавливается. Снижение ключевой ставки сказывается и на поведении жителей — те, кто откладывал покупку квартиры год назад, сегодня возвращаются на рынок. Наш регион сохраняет лидирующую потребность на квартиры в новостройках — 67,6% от общего объема выдач, что является одним из самых высоких показателей в стране. В целом наблюдается долгожданное оживление рынка готового жилья: за февраль его доля выросла на 5%, за март — на 1,3%. А в преддверии дачного сезона люди активно рассматривают еще и покупку домов и участков».

По данным Домклик, в марте выдачи ипотеки в России выросли на 9,7% к февралю и составили 230 млрд рублей. Ключевым драйвером остается первичный рынок (125,3 млрд рублей по РФ), где доля «Семейной ипотеки» стабилизировалась на уровне 75%. Вторичный рынок в РФ вырос в 5 раз по сравнению с мартом прошлого года (до 62,8 млрд рублей).