В Ростовской области жители стали больше интересоваться загородными домами
Спрос на покупку готовых домов и индивидуальное жилищное строительство вырос почти на 3% за месяц
Ростовская область по итогам марта 2026 года вошла в топ-10 регионов России по объемам кредитования. Основную часть сделок жители региона заключили на покупку квартир в новостройках, но с приходом весны стали проявлять интерес и к загородным домам. По данным аналитиков Сбера, спрос распределился следующим образом:
- Новостройки — 67,6% (-5,5% за месяц). Несмотря на снижение доли, регион занимает 3 место в России по востребованности новостроек после Хакасии и Мордовии.
- Вторичный рынок — 13% (+1,3%). Спрос на готовые квартиры продолжает расти благодаря расширению рыночных программ.
- Загородная недвижимость — 17,4% (+2,9%). Самый динамичный сегмент месяца, показывающий рекордный прирост доли.
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка:
«Мы видим, как донской ипотечный рынок постепенно восстанавливается. Снижение ключевой ставки сказывается и на поведении жителей — те, кто откладывал покупку квартиры год назад, сегодня возвращаются на рынок. Наш регион сохраняет лидирующую потребность на квартиры в новостройках — 67,6% от общего объема выдач, что является одним из самых высоких показателей в стране. В целом наблюдается долгожданное оживление рынка готового жилья: за февраль его доля выросла на 5%, за март — на 1,3%. А в преддверии дачного сезона люди активно рассматривают еще и покупку домов и участков».
По данным Домклик, в марте выдачи ипотеки в России выросли на 9,7% к февралю и составили 230 млрд рублей. Ключевым драйвером остается первичный рынок (125,3 млрд рублей по РФ), где доля «Семейной ипотеки» стабилизировалась на уровне 75%. Вторичный рынок в РФ вырос в 5 раз по сравнению с мартом прошлого года (до 62,8 млрд рублей).
Оживление на рынке загородного жилья вызвано весенне-летним сезоном, а также снижением ставок, особенно для тех заемщиков, кто не может воспользоваться льготными программами для строительства собственного дома или покупки готового. Причем кредитование на покупку готовых загородных домов пока что более востребовано, чем ИЖС. По сравнению с февралем 2026 года прирост объема выдач на готовые дома составил около 27%, а с мартом 2025 года — почти 50%. Доля готовых загородных домов в марте перешагнула за 10% (+1,4 п.п. к февралю 2026), а доля ИЖС составила 5,2%.
Как писали Юга.ру, Ростов-на-Дону вошел в топ городов, где продается больше всего квартир со скидкой.