Краснодар и Ростов-на-Дону вошли в топ городов, где продается больше всего квартир со скидкой

Больше всего квартир с дисконтом продается в Омске, Краснодаре и Ростове-на-Дону

29 марта ТАСС сообщило, что ограниченный спрос на вторичном рынке жилья в России привел к увеличению доли квартир, продающихся с дисконтом. Наибольшее количество таких объектов со скидкой сейчас предлагается в Омске, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Согласно данным компании «Этажи», в Краснодаре доля квартир на вторичном рынке с дисконтом достигла 83,3%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 45,8%. Еще выше ситуация только в Омске, где доля таких квартир выросла до 84,2% по сравнению с 80,4% в прошлом году. Замыкает тройку лидеров Ростов-на-Дону — там доля квартир с дисконтом составляет 83% против 63,6% год назад.