Краснодар и Ростов-на-Дону вошли в топ городов, где продается больше всего квартир со скидкой
Больше всего квартир с дисконтом продается в Омске, Краснодаре и Ростове-на-Дону
29 марта ТАСС сообщило, что ограниченный спрос на вторичном рынке жилья в России привел к увеличению доли квартир, продающихся с дисконтом. Наибольшее количество таких объектов со скидкой сейчас предлагается в Омске, Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Согласно данным компании «Этажи», в Краснодаре доля квартир на вторичном рынке с дисконтом достигла 83,3%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 45,8%. Еще выше ситуация только в Омске, где доля таких квартир выросла до 84,2% по сравнению с 80,4% в прошлом году. Замыкает тройку лидеров Ростов-на-Дону — там доля квартир с дисконтом составляет 83% против 63,6% год назад.
Далее следуют Санкт-Петербург — с сокращением доли квартир с дисконтом с 83% год назад до 79,6% — и Новосибирск, где, напротив, зафиксирован рост с 61,8% до 78,7%.
По словам аналитика Александра Иванова, основной покупатель на рынке вторичного жилья сегодня — те, кто пытаются найти квартиры с максимальной скидкой. Такая стратегия позволяет компенсировать часть переплаты по ипотеке в первые годы пользования кредитом, а в дальнейшем — рефинансировать его под более низкую ставку, когда рыночные ставки снизятся.
Эксперт добавил, что по мере снижения ипотечных ставок доля квартир с дисконтом на вторичном рынке начнёт постепенно сокращаться.
Как писали Юга.ру, на курортах Краснодарского края резко снизился спрос на новостройки.