От +20 °C до снегопада: в Краснодаре резко похолодало

Краснодарский край

Распечатать

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали, что в Краснодаре ожидается холодная и дождливая погода. Осадки прогнозируют до конца недели

В понедельник, 6 апреля, в Краснодаре воздух прогрелся почти до 20 °C. Однако уже во вторник, 7 апреля, в городе сильно похолодало — до 3 °C, и пошел снег.

По данным сервиса «Яндекс Погода», в Краснодаре осадки не прекратятся до конца недели, 12 апреля. При этом днем будет не выше 12 °C.

Синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что 8 апреля метеорологические условия в Краснодаре будут формировать холодная часть циклона. В городе ожидается преимущественно облачная погода и дожди с грозой. 

Днем 8 апреля столбик термометра не поднимется выше 8–10 °C. В четверг, 9 апреля, температура воздуха ночью — 2–4 °C, днем — 9–11 °C.

В Краснодарском ЦГМС рассказали, что в столице Кубани 8 апреля действует штормовое предупреждение. Днем ветер усилится до 15–18 м/с.

Как писали Юга.ру, 7 и 8 апреля на Кубани прогнозируют ливни с грозой и сильным ветром до 25 м/с.

Город Краснодар Погода

Новости

Лента новостей

Реклама на сайте