От +20 °C до снегопада: в Краснодаре резко похолодало
Синоптики рассказали, что в Краснодаре ожидается холодная и дождливая погода. Осадки прогнозируют до конца недели
В понедельник, 6 апреля, в Краснодаре воздух прогрелся почти до 20 °C. Однако уже во вторник, 7 апреля, в городе сильно похолодало — до 3 °C, и пошел снег.
По данным сервиса «Яндекс Погода», в Краснодаре осадки не прекратятся до конца недели, 12 апреля. При этом днем будет не выше 12 °C.
Синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что 8 апреля метеорологические условия в Краснодаре будут формировать холодная часть циклона. В городе ожидается преимущественно облачная погода и дожди с грозой.
Днем 8 апреля столбик термометра не поднимется выше 8–10 °C. В четверг, 9 апреля, температура воздуха ночью — 2–4 °C, днем — 9–11 °C.
В Краснодарском ЦГМС рассказали, что в столице Кубани 8 апреля действует штормовое предупреждение. Днем ветер усилится до 15–18 м/с.
Как писали Юга.ру, 7 и 8 апреля на Кубани прогнозируют ливни с грозой и сильным ветром до 25 м/с.