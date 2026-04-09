Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить «Персеполис» — самый известный мультфильм об Иране

  • Кадр из трейлера к мультфильму «Персеполис» © Скриншот видео с сайта www.kinopoisk.ru
    Кадр из трейлера к мультфильму «Персеполис» © Скриншот видео с сайта www.kinopoisk.ru

В Краснодаре состоится кинопоказ мультика иранского режиссера Маржан Сатрапи. После показа ленту обсудят с исследователем анимации (16+)

Исследователь анимации Влад Балабанов анонсировал на 12 апреля показ мультфильма «Персеполис». Его сняли иранская режиссерка Маржан Сатрапи и французская постановщица Венсан Паронно.

Мультфильм черно-белый, стилизованный под рисунки комикса. Главную героиню зовут Маржан — это сама режиссерка в детстве и юности.

В стране происходит революция 1979 года. Народ свергает шаха, но к власти приходят радикальные исламисты, и свободы, о которых мечтали многие, оборачиваются еще более жесткими ограничениями.

Картина получила приз жюри Каннского кинофестиваля и номинировалась на «Оскар» как лучший анимационный фильм. В Иране ее официально критиковали.

«Если вам интересно познакомиться с жизнью в Иране и корнями нынешнего иранского режима, то приходите на просмотр. Еще обсудим, как иранские эмигранты снимают кино и мультфильмы за границей, рассказывая истории о своей многострадальной родине», — приглашает Балабанов.

Показ состоится 12 апреля в 19:00 на улице Горького, 123 (досуговое пространство «Архив»). Стоимость участия — 400 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Чокопай, Бисквит и Марципан: есть нельзя, гладить — можно
Чокопай, Бисквит и Марципан: есть нельзя, гладить — можно
Бывшего вице-губернатора Кубани Анну Минькову и ее родственников лишили имущества на 110 млн рублей
Бывшего вице-губернатора Кубани Анну Минькову и ее родственников лишили имущества на 110 млн рублей
Весенний чекап краснодарца
Весенний чекап краснодарца
