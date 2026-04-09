Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить «Персеполис» — самый известный мультфильм об Иране

В Краснодаре состоится кинопоказ мультика иранского режиссера Маржан Сатрапи. После показа ленту обсудят с исследователем анимации (16+)

Мультфильм черно-белый, стилизованный под рисунки комикса. Главную героиню зовут Маржан — это сама режиссерка в детстве и юности.

Исследователь анимации Влад Балабанов анонсировал на 12 апреля показ мультфильма «Персеполис». Его сняли иранская режиссерка Маржан Сатрапи и французская постановщица Венсан Паронно.

В стране происходит революция 1979 года. Народ свергает шаха, но к власти приходят радикальные исламисты, и свободы, о которых мечтали многие, оборачиваются еще более жесткими ограничениями.

Картина получила приз жюри Каннского кинофестиваля и номинировалась на «Оскар» как лучший анимационный фильм. В Иране ее официально критиковали.

«Если вам интересно познакомиться с жизнью в Иране и корнями нынешнего иранского режима, то приходите на просмотр. Еще обсудим, как иранские эмигранты снимают кино и мультфильмы за границей, рассказывая истории о своей многострадальной родине», — приглашает Балабанов.

Показ состоится 12 апреля в 19:00 на улице Горького, 123 (досуговое пространство «Архив»). Стоимость участия — 400 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.