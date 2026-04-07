Российские «Финисты» вместо «Ласточек». В Краснодарском крае запустят новые электрички
6 апреля пресс-служба РЖД сообщила, что в Краснодарском крае в ближайшее время ожидается пополнение парка пригородных поездов за счет новых составов отечественного производства. Речь идет об электропоездах «Финист», которые заменят «Ласточек» после ухода с российского рынка компании Siemens.
Краснодарский край стал одним из приоритетных регионов для запуска этих поездов в рамках поставок 2026 года. Производством составов занимается завод «Уральские локомотивы».
Новые электрички начнут курсировать по трем ключевым направлениям региона:
- Горячий Ключ — Туапсе — аэропорт Сочи;
- Краснодар — Анапа — Краснодар;
- Краснодар — Армавир — Белореченская.
Всего на сеть РЖД поступит 11 новых составов из 58 вагонов. Особенность двухсистемных поездов серии ЭС105 — способность работать как на постоянном, так и на переменном токе. Такая универсальность необходима, потому что на участках железной дороги типы электрификации могут меняться.
Что касается комфорта для пассажиров, то «Финисты» оснащены туалетами, системами климат-контроля, USB-разъемами, подъемниками и креплениями для инвалидных колясок.
На данный момент на железных дорогах страны уже эксплуатируют 49 таких поездов. Точные даты поставок в Краснодарский край пока не называют.
