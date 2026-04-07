В Краснодаре состоится психологическая встреча о поддержке близких людей в трудный период

  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

В краснодарском пространстве психологиня расскажет, как поддержать близкого человека, который переживает трудный период (16+)

Образовательный проект «Зарядка» анонсировал на 10 апреля встречу «Как быть рядом в сложный период».

Когнитивно-поведенческая психологиня Маргарита Зорина расскажет, как поддержать близкого человека, который болеет, страдает депрессией или переживает кризис в отношениях, и при этом не испытывать чувство вины и не отстраняться из-за беспомощности.

Участники узнают:

  • почему привычные слова утешения часто не работают и что говорить вместо них;
  • на что обращать внимание, когда близкий переживает трудный период;
  • как помогать близким справляться с острыми эмоциональными состояниями (паника, истерика, ступор);
  • где проходит грань между поддержкой и самопожертвованием и другое.

Лекция будет полезна:

  • друзьям, родственникам, партнерам и близким людей с ментальными или физическими диагнозами;
  • тем, кто чувствует, что сосредоточен на состоянии близкого и перестал замечать свои потребности;
  • всем, кто хочет научиться поддерживать экологично.

Встреча состоится 10 апреля в 19:00 в пространстве «Пятница» на улице Тургенева, 14/1. Стоимость билета — донат от 400 рублей. Необходима регистрация по ссылке.

В Краснодаре состоится психологическая встреча о поддержке близких людей в трудный период
