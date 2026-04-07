В Краснодаре состоится психологическая встреча о поддержке близких людей в трудный период
В краснодарском пространстве психологиня расскажет, как поддержать близкого человека, который переживает трудный период (16+)
Образовательный проект «Зарядка» анонсировал на 10 апреля встречу «Как быть рядом в сложный период».
Когнитивно-поведенческая психологиня Маргарита Зорина расскажет, как поддержать близкого человека, который болеет, страдает депрессией или переживает кризис в отношениях, и при этом не испытывать чувство вины и не отстраняться из-за беспомощности.
Участники узнают:
- почему привычные слова утешения часто не работают и что говорить вместо них;
- на что обращать внимание, когда близкий переживает трудный период;
- как помогать близким справляться с острыми эмоциональными состояниями (паника, истерика, ступор);
- где проходит грань между поддержкой и самопожертвованием и другое.
Лекция будет полезна:
- друзьям, родственникам, партнерам и близким людей с ментальными или физическими диагнозами;
- тем, кто чувствует, что сосредоточен на состоянии близкого и перестал замечать свои потребности;
- всем, кто хочет научиться поддерживать экологично.
Встреча состоится 10 апреля в 19:00 в пространстве «Пятница» на улице Тургенева, 14/1. Стоимость билета — донат от 400 рублей. Необходима регистрация по ссылке.
Как писали Юга.ру, 18 апреля в Краснодаре пройдет лекция об экранизации как жанре кино.